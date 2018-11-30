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I зимние Международные спортивные игры "Дети Азии" презентовали в Токио
В столице Японии проходит XXIII Генеральная ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов
В эти дни в Токио проходит XXIII Генеральная ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). В Японии собрались около 1500 представителей 206 стран, а также представителей МОК, международных федераций и организационных комитетов. В открытии мероприятия приняли участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах.
- Был рассмотрен и принят ряд важных решений, касающихся дальнейшей деятельности Ассоциации, заслушаны отчеты и информации оргкомитетов, состоявшихся и предстоящих олимпийских, зимних олимпийских и юношеских олимпийских игр, ВАДА и КАС, Азиатских игр, - рассказал генеральный директор I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» Владимир Максимов. Мы провели рабочие встречи с президентом Олимпийского совета Азии шейхом Ахмадом Аль-Фахадом Аль-Сабахом, представителями НОКов стран Азии. Получены подтверждения об участии от некоторых стран, обсуждены различные вопросы, касающиеся организационных моментов по логистике, размещению на играх «Дети Азии». На сегодняшний день все заинтересованы в участии в соревнованиях и ждут их с нетерпением.
На сегодняшний день свои заявки подали 20 зарубежных стран. Среди них: Вьетнам, Казахстан, Монголия, Узбекистан, Туркменистан, Индонезия, Непал, Республика Корея, Таиланд, Гонконг, Иордания, Таджикистан, Камбоджа, Филиппины, Япония, Афганистан, Кыргызстан, ОАЭ, Индия, Армения. Среди регионов РФ заявлены: Москва, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Республика Саха (Якутия), Сибирский федеральный округ, Уральский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ. Всего более 1300 человек, не считая судей и волонтеров.
Напомним, 23 ноября презентация "Детей Азии" состоялась во Владивостоке. В презентации приняли участие президент Международного комитета Игр Дмитрий Глушко, замминистра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов, заместитель гендиректора Дирекции I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» Сергей Хатылыков. Приморскую делегацию в составе представителей федерации фигурного катания и шорт-трека, главного тренера сборной Приморского края и, пожалуй, главных героев мероприятия – юных спортсменов Приморья возглавил Жан Кузнецов, директор департамента физической культуры и спорта Приморского края.
Досье газеты «Золотой Рог»
I зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» состоятся с 8 по 17 февраля 2019 года в Южно-Сахалинске. Соревнования пройдут по 8 видам спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, сноуборд, хоккей, шорт-трек. Участие примут официальные сборные стран-членов ОСА, прошедшие предварительные и отборочные турниры. Игры «Дети Азии» позиционируются как подготовительный этап к зимним Юношеским Олимпийским играм 2020 года, которые состоятся в Лозанне. Игры проводятся при поддержке Международного Олимпийского комитета, Олимпийского совета Азии, Правительства Российской Федерации и Олимпийского комитета России.
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