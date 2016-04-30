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Хабаровский "Амур" вновь сменил главного тренера
Андрей Николишин не справился с задачей выхода в в плей-офф
Новым главным тренером хоккейного клуба «Амур» назначен Мисхат ФАХРУТДИНОВ. Контракт его предшественника Андрея НИКОЛИШИНА, возглавившего хабаровчан по ходу сезона 2015/2016, истек 30 апреля, сообщает газета «Золотой Рог». «Амур» в минувшем сезоне, в отличие от соседа «Адмирала», остался за бортом плей-офф.
Помогать Фахрутдинову в Хабаровске будет Андрей Мартемьянов.
Тренерскую карьеру Мисхат Фахрутдинов (на фото) начал в 1998 году в шведском клубе «Римбо», затем возглавил молодежную команду «Лидинге». В 2004 году стал главным тренером чеховского «Витязя», вывел подмосковную команду в элиту российского хоккея в первый же сезон. В сезоне 2006/07 возглавил юниорскую сборную России, с которой выиграл золото чемпионата мира. Фахрутдинов последовательно возглавлял «Витязь» (Чехов), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Рубин» (Тюмень) и «Торпедо» (Усть-Каменогорск).
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона 2016/17 начнется 22 августа и завершится 18 февраля. Структура календаря предусматривает три паузы в чемпионате на время участия национальной команды в турнирах Евротура – с 29 октября по 6 ноября, с 10 по 18 декабря, а также с 4 по 12 февраля.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
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