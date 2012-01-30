Акул и змей в Пекине подавать не будут

- Правда ли, что китайское правительство, опасаясь неполиткорректных насмешек международного сообщества "зеленых", решило исключить из меню гостей Олимпиады-2008 блюда из змей и акульих плавников?

- Депутат китайского национального парламента СЮ Чжихон действительно выступил с требованием исключить их из меню. Кроме того, гостей не будут потчевать жареными шелкопрядами и прочими насекомыми.

"Подавать иностранным гостям суп из акульих плавников во время Олимпиады - значит, нанести ущерб имиджу Китая. Чиновники должны уже сейчас исключить эти блюда из меню", - считает Сю Чжихон.