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Акул и змей в Пекине подавать не будут
30 Января 2012, 01:36 | Дальний Восток
- Правда ли, что китайское правительство, опасаясь неполиткорректных насмешек международного сообщества "зеленых", решило исключить из меню гостей Олимпиады-2008 блюда из змей и акульих плавников?
- Депутат китайского национального парламента СЮ Чжихон действительно выступил с требованием исключить их из меню. Кроме того, гостей не будут потчевать жареными шелкопрядами и прочими насекомыми.
"Подавать иностранным гостям суп из акульих плавников во время Олимпиады - значит, нанести ущерб имиджу Китая. Чиновники должны уже сейчас исключить эти блюда из меню", - считает Сю Чжихон.
Автор: "Лента.Ru"
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