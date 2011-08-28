Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Среди спортсменов появился новый рекордсмен по зарплате
Теперь самый высокооплачиваемый профессиональный спортсмен - это камерунский футболист Сэмюэль Это'о, который будет выступать за безвестную команду из неспокойного Дагестана, отмечает The Wall Street Journal.
"Посторонитесь, Пейтон Мэннинг и Алекс Родригес!" - призывают журналисты Джонатан Клегг и Алан Куллисон.
Во вторник, 23 августа, было объявлено, что "Анжи" (Махачкала) покупает Это'о у миланского "Интера" за 39 млн долларов. Согласно контракту с клубом, камерунец будет получать по 29 млн долларов за сезон. "Это затмило не только зарплату Криштиану Роналду в мадридском "Реале" (как считается, тот получает 17,4 млн долларов), но и доходы крупнейших американских звезд спорта - Мэннинга, Родригеса, Коби Брайанта", - говорится в статье. Среди спортсменов разве что Фернандо Алонсо, пилот "Формулы-1", получает больше (по контракту - более 40 млн долларов)", - замечает издание.
Болельщиков озадачило решение Это'о перейти из легендарного "Интера" в безвестную российскую команду среднего уровня. "Его новый клуб выступает во второстепенной лиге на обшарпанном стадионе, среднее количество зрителей - 11067 человек. Дагестан сделался центром инсургентов-джихадистов, где перестрелки между мятежниками и полицией происходят почти каждый день. По соображениям безопасности известные футболисты, играющие в "Анжи", живут в Москве, а в Махачкалу прилетают только на домашние матчи", - говорится в статье.
История трансфера Это'о началась в январе, когда "Анжи" купил магнат и российский сенатор Сулейман Керимов, поясняют авторы. "Он обожает изысканные вечеринки и экзотические спортивные автомобили", - говорится в статье. Керимов поклялся сделать "Анжи" конкурентоспособным и тем самым улучшить репутацию региона. В марте он завлек в свой клуб Роберто Карлоса зарплатой в 7,2 млн долларов в год и машиной "бугатти вейрон", которую подарил Карлосу на день рождения (кстати, празднование, по данным газеты, тоже оплатил Керимов, выложив где-то 3 млн долларов).
Керимов купил еще несколько перспективных игроков, строит близ Махачкалы новый стадион, отели и учебную футбольную базу. По словам источника, близкого к Керимову, проект в ближайшие несколько лет обойдется в 1,5 млрд долларов с лишним. "Проект носит долгосрочный характер, у него две разных цели - социальная и спортивная", - добавил источник.
"Влияние русских денег на европейский футбол - далеко не новость", - пишет газета, напоминая о приобретении "Челси" Романом Абрамовичем и победе российской заявки на проведение ЧМ-2018. Но трансфер Это'о - знак, что реалии европейского футбола изменились, считают авторы. "Российские клубы средней руки, у которых предостаточно денег и имеются состоятельные спонсоры, угрожают радикально преобразить профессиональный спорт во времена, когда новые правила финансирования вынудили даже богатейшие клубы урезать расходы", - говорится в статье.
Начиная с нынешнего сезона европейские футбольные клубы обязаны соблюдать принципы финансового Fair Play (честной игры) - УЕФА вводит ряд мер, обеспечивающих, чтобы клубы не тратили больше, чем зарабатывают. В полной мере нормы вступят в силу в сезоне 2013-2014 годов, сообщает издание.
Решение Это'о сменить Милан на Махачкалу - очередной пример того, что ради заоблачных доходов спортсмены готовы мириться с чем угодно. Кстати, в российской премьер-лиге зарубежные звезды вынуждены выслушивать расистские оскорбления от болельщиков, замечает газета.
Между тем российские фанаты ворчат, что в Северный Кавказ вливается слишком много денег. Болельщики московского "Спартака" призвали к бойкоту "Анжи" и еще двух кавказских команд. Но болельщики "Анжи" довольны: команда сейчас на 4-м месте в турнирной таблице.
Перевод статьи опубликован на сайте Inopressa.ru.
Новости тематики
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Сахалине в день старта горнолыжного сезона будут работать все трассы
- Почта России начала доставку Паспортов болельшиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
- Два игрока ЦСКА сломали ноги на матче на Дальнем Востоке в 20-градусный мороз
- Дальневосточный экипаж успешно выступает на международных гонках
- Всероссийские соревнования по сноуборду "Дальний Восток-2017" пройдут на Камчатке
- "Адмирал" не смог взломать Великую стену
- Гонщик из Владивостока стал победителем этапа РДС-Восток в Хабаровске
- Хабаровский "Амур" вновь сменил главного тренера
Новости раздела
- Кубок 3-го этапа РДС-Восток по дрифту уехал во Владивосток
- На Камчатке впервые прошёл чемпионат по скоростному парению
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- На Камчатке стартует фестиваль зимних видов спорта
- На Камчатке выявили сильнейших лыжников края
- Хабаровский край достиг исторического максимума в спортивном рейтинге регионов России
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Камчатке открыт приём заявок на участие в детской гонке "Дюлин 2018"
- Жители Приморья поучаствовали в открытии горнолыжного сезона на Сахалине
- Лучший горнолыжный курорт Дальнего Востока открывает зимний сезон на Сахалине
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы