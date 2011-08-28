Среди спортсменов появился новый рекордсмен по зарплате

Теперь самый высокооплачиваемый профессиональный спортсмен - это камерунский футболист Сэмюэль Это'о, который будет выступать за безвестную команду из неспокойного Дагестана, отмечает The Wall Street Journal.

"Посторонитесь, Пейтон Мэннинг и Алекс Родригес!" - призывают журналисты Джонатан Клегг и Алан Куллисон.

Во вторник, 23 августа, было объявлено, что "Анжи" (Махачкала) покупает Это'о у миланского "Интера" за 39 млн долларов. Согласно контракту с клубом, камерунец будет получать по 29 млн долларов за сезон. "Это затмило не только зарплату Криштиану Роналду в мадридском "Реале" (как считается, тот получает 17,4 млн долларов), но и доходы крупнейших американских звезд спорта - Мэннинга, Родригеса, Коби Брайанта", - говорится в статье. Среди спортсменов разве что Фернандо Алонсо, пилот "Формулы-1", получает больше (по контракту - более 40 млн долларов)", - замечает издание.

Болельщиков озадачило решение Это'о перейти из легендарного "Интера" в безвестную российскую команду среднего уровня. "Его новый клуб выступает во второстепенной лиге на обшарпанном стадионе, среднее количество зрителей - 11067 человек. Дагестан сделался центром инсургентов-джихадистов, где перестрелки между мятежниками и полицией происходят почти каждый день. По соображениям безопасности известные футболисты, играющие в "Анжи", живут в Москве, а в Махачкалу прилетают только на домашние матчи", - говорится в статье.

История трансфера Это'о началась в январе, когда "Анжи" купил магнат и российский сенатор Сулейман Керимов, поясняют авторы. "Он обожает изысканные вечеринки и экзотические спортивные автомобили", - говорится в статье. Керимов поклялся сделать "Анжи" конкурентоспособным и тем самым улучшить репутацию региона. В марте он завлек в свой клуб Роберто Карлоса зарплатой в 7,2 млн долларов в год и машиной "бугатти вейрон", которую подарил Карлосу на день рождения (кстати, празднование, по данным газеты, тоже оплатил Керимов, выложив где-то 3 млн долларов).

Керимов купил еще несколько перспективных игроков, строит близ Махачкалы новый стадион, отели и учебную футбольную базу. По словам источника, близкого к Керимову, проект в ближайшие несколько лет обойдется в 1,5 млрд долларов с лишним. "Проект носит долгосрочный характер, у него две разных цели - социальная и спортивная", - добавил источник.

"Влияние русских денег на европейский футбол - далеко не новость", - пишет газета, напоминая о приобретении "Челси" Романом Абрамовичем и победе российской заявки на проведение ЧМ-2018. Но трансфер Это'о - знак, что реалии европейского футбола изменились, считают авторы. "Российские клубы средней руки, у которых предостаточно денег и имеются состоятельные спонсоры, угрожают радикально преобразить профессиональный спорт во времена, когда новые правила финансирования вынудили даже богатейшие клубы урезать расходы", - говорится в статье.

Начиная с нынешнего сезона европейские футбольные клубы обязаны соблюдать принципы финансового Fair Play (честной игры) - УЕФА вводит ряд мер, обеспечивающих, чтобы клубы не тратили больше, чем зарабатывают. В полной мере нормы вступят в силу в сезоне 2013-2014 годов, сообщает издание.

Решение Это'о сменить Милан на Махачкалу - очередной пример того, что ради заоблачных доходов спортсмены готовы мириться с чем угодно. Кстати, в российской премьер-лиге зарубежные звезды вынуждены выслушивать расистские оскорбления от болельщиков, замечает газета.

Между тем российские фанаты ворчат, что в Северный Кавказ вливается слишком много денег. Болельщики московского "Спартака" призвали к бойкоту "Анжи" и еще двух кавказских команд. Но болельщики "Анжи" довольны: команда сейчас на 4-м месте в турнирной таблице.

Перевод статьи опубликован на сайте Inopressa.ru.