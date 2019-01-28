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Огонь "Детей Азии" прокатился на "БелАЗе"
Эстафета огня Первых зимних спортивных игр «Дети Азии» докатилась до Углегорского района, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе дирекции Игр. На западном побережье Сахалина символ спортивных состязаний пронесли по улицам районного центра и поселка Шахтерск, а также прокатили на многотонном "БелАЗе" «Восточной горнорудной компании» по крупнейшему на острове Солнцевскому угольному разрезу «Восточной горнорудной компании".
Добывать уголь в больших объемах - в 2018 году это 7,5 млн. тонн - разрезу позволяет высокопроизводительная горная техника. Сегодня на вооружении у разреза - самый мощный и передовой карьерный транспорт. В частности, самосвалы "БелАЗ" грузоподъемностью 220 тонная техника. Один из них провез хранителей огня по территории угольного карьера. Также хранители заглянули на матч между хоккейными дружинами «Легион» и СКА, состоявшемся на крытой ледовой арене Углегорска.
- Мы рады, что нас посетил огонь первых зимних Международных спортивных игр «Дети Азии». Хочу пожелать организаторам и гостям положительных эмоций, а спортсменам - ярких побед, всем хорошего настроения, - принимая лампаду с огнем рассказал мэр Сергей Дорощук. - У нас любят волейбол, хоккей, есть эксклюзивные виды - прыжки с трамплина, которые не во всех районах представлены.
Суммарная протяженность эстафеты пламенного символа спортивного первенства в Углегорске и Шахтерске составила 3,5 километра, его пронесли 25 факелоносцев. В основном это были представители местных спортивных школ, активисты движения ГТО и даже углегорцы и шахтерцы с ограниченными возможностями здоровья не ограничивающие себя в спортивной и общественной жизни.
- Восхищение и волнение - вот что я чувствую. Когда мне предложили бежать - я даже чуть-чуть испугалась, не ожидала, что такая честь мне выпадет. Но я думаю, что сегодня все пройдет хорошо - нас поддерживают, нас встречают, нам улыбаются наши родные люди, друзья. Так что думаю, что это я справлюсь, - делится отличница ГТО Виктория Хлебородова
Нашлось в ходе Углегорского этапа место и для семейных ценностей - сразу несколько человек преодолевали свои дистанции в сопровождении родных. А тренер по боксу Сергей Алексеев и вовсе пробежал вместе с маленьким сыном Артемом.
- Супер ощущение, у нас в Шахтерске подобное на моей памяти впервые. Бежать было не тяжело - своя ноша не тянет. Даже жалко было факел отдавать следующему - было бы можно, оставил бы себе, - улыбается факелоносец.
С завершением эстафеты огня «Дети Азии» для Углегорского района не заканчиваются - сразу семь воспитанников районного спорта, представляющие прыжки на лыжах с трамплина, вошли в состав сборной области. Трое из них выступают в основном составе, а еще четверо станут «накатчиками» команды региона.
Огонь «Детей Азии» продолжит свое путешествие по западному побережью Сахалина - его ждут в Томари, где эстафета состоится 29 января. В этом районе факел также пронесут по улицам двух крупнейших населенных пунктов - районного центра и села Красногорск.
Зимние игры «Дети Азии» впервые пройдут в областном центре с 8 по 17 февраля. В них примут участие представители 20 стран: более 1300 спортсменов, 600 судей, 1000 волонтеров. Будет разыгран 91 комплект медалей по 8 видам спорта: лыжные гонки и биатлон, шорт-трек, фигурное катание, хоккей, горные лыжи и сноуборд, прыжки с трамплина.
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