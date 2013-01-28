www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

ФУТБОЛ: "Луч-Энергия" начал подготовку к третьему кругу со сбора в Уссурийске

28 Января 2013, 11:53 | Дальний Восток

24 января в почти полном составе "Луч-Энергия" отправился в Уссурийск на спортивную базу ЗАО "ТМК", где проведет первый, так называемый "втягивающий", сбор. Вместе с "основой" тренируется голкипер молодежной команды Андрей ПОТАРЕНКО, а также четверо потенциальных новичков, находящихся на просмотре: нападающий Владислав ИВАНОВ, полузащитники Сергей РАШЕВСКИЙ и Павел РОЖКОВ, защитник Кирилл КОРБАН из рижской "Даугавы".

Как сообщает  официальный сайт желто-синих, первая двусторонняя игра на сборах в Уссурийске проходила на снегу в формате "12 на 12" и завершилась вничью со 4:4. За "зеленых" играли: КНИГА, БЕЛОСОРОЧКО, КОЛЫЧЕВ, ИЗОТОВ, МИХЕЕВ, СКОБЛИКОВ, СУРОДИН, ДУДКИН, ТРИФОНОВ, РОЖКОВ, Иванов и СТОЛБОВОЙ. Состав "красных": Потаренко, СЕЛИЩЕВ, КОРБАН, КАЗАНЦЕВ, ГОРДЕЕВ (защитник молодежной команды), САГИРОВ, Рашевский, АДЖИНДЖАЛ, УЧУРОВ, РЕЗНИКОВ, ТИХОНОВЕЦКИЙ и КОРЯН. Нападающий ЗЕМЧЕНКОВ занимается по индивидуальной программе и поэтому участие в матче не принимал. По ходу встречи "красные" вели в счете 4:1, однако удержать преимущество до конца игры не сумели.

Вторая двусторонняя игра также проходила на заснеженном поле и с теми же составами. Однако на этот раз сильнее оказались "зеленые" - 2:0 (оба гола на счету  Иванова).

 

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото www.fcle.ru

Автор: Олег Клименко
Теги: луч-энергия  аджинджал 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru