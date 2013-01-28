ФУТБОЛ: "Луч-Энергия" начал подготовку к третьему кругу со сбора в Уссурийске

24 января в почти полном составе "Луч-Энергия" отправился в Уссурийск на спортивную базу ЗАО "ТМК", где проведет первый, так называемый "втягивающий", сбор. Вместе с "основой" тренируется голкипер молодежной команды Андрей ПОТАРЕНКО, а также четверо потенциальных новичков, находящихся на просмотре: нападающий Владислав ИВАНОВ, полузащитники Сергей РАШЕВСКИЙ и Павел РОЖКОВ, защитник Кирилл КОРБАН из рижской "Даугавы".

Как сообщает официальный сайт желто-синих, первая двусторонняя игра на сборах в Уссурийске проходила на снегу в формате "12 на 12" и завершилась вничью со 4:4. За "зеленых" играли: КНИГА, БЕЛОСОРОЧКО, КОЛЫЧЕВ, ИЗОТОВ, МИХЕЕВ, СКОБЛИКОВ, СУРОДИН, ДУДКИН, ТРИФОНОВ, РОЖКОВ, Иванов и СТОЛБОВОЙ. Состав "красных": Потаренко, СЕЛИЩЕВ, КОРБАН, КАЗАНЦЕВ, ГОРДЕЕВ (защитник молодежной команды), САГИРОВ, Рашевский, АДЖИНДЖАЛ, УЧУРОВ, РЕЗНИКОВ, ТИХОНОВЕЦКИЙ и КОРЯН. Нападающий ЗЕМЧЕНКОВ занимается по индивидуальной программе и поэтому участие в матче не принимал. По ходу встречи "красные" вели в счете 4:1, однако удержать преимущество до конца игры не сумели.

Вторая двусторонняя игра также проходила на заснеженном поле и с теми же составами. Однако на этот раз сильнее оказались "зеленые" - 2:0 (оба гола на счету Иванова).

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото www.fcle.ru