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"Луч" едет на Кипр
Чтобы вернуть Кубок ФНЛ во Владивосток
Владивостокский «Луч» примет участие в Кубке ФНЛ-2019, который пройдет с 8 по 21 февраля в кипрском городе Пафос. «Луч» уже побеждал в этом турнире в 2014 году, обыграв в финале московское «Торпедо» благодаря гоул Шамиля АСИЛЬДАРОВА.
Соперниками команды из Владивостока в группе «А» будут представители ФНЛ «Мордовия» (Саранск) и «Ротор» (Волгоград), а также «Пюник» (Ереван), который возглавляет российский специалист Андрей ТАЛАЛАЕВ. «Пюник» в этом сезоне впервые в истории армянского футбола прошел два раунда Лиги Европы.
Отметим, что «СКА-Хабаровск» на этот раз Кубок ФНЛ проигнорировал. В то же время в Кубке примет участие действующий обладатель трофея «Урал» – сейчас команда из Екатеринбурга занимает шестое место в премьер-лиге.
На первом этапе команды будут распределены по четырем группам, в которых сыграют по круговой системе. Победители групп составят пары полуфиналистов, вторые, третьи и четвертые места проведут стыковые матчи между собой, а затем распределят места с 5-го по 16-е. Каждая команда-участница проведет в рамках кубка по пять матчей.
«Урал» в феврале этого года выиграл турнир в третий раз в истории, в серии пенальти одолев в финале тогда еще «Луч-Энергия».
Подопечные Рустема ХУЗИНА, выдавшие беспроигрушную серию из 13 матчей подряд, в настоящее время занимают 10-е место в первенстве ФНЛ.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Луч»
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