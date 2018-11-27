www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.51 р. 100 JPY: 58.69 р.
EUR: 75.57 р. 10 CNY: 95.9 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

"Луч" едет на Кипр

27 Ноября 2018, 09:01 | Дальний Восток

Чтобы вернуть Кубок ФНЛ во Владивосток

Владивостокский «Луч» примет участие в Кубке ФНЛ-2019, который пройдет с 8 по 21 февраля в кипрском городе Пафос. «Луч» уже побеждал в этом турнире в 2014 году, обыграв в финале московское «Торпедо» благодаря гоул Шамиля АСИЛЬДАРОВА.

Соперниками команды из Владивостока в группе «А» будут представители ФНЛ «Мордовия» (Саранск) и «Ротор» (Волгоград), а также «Пюник» (Ереван), который возглавляет российский специалист  Андрей ТАЛАЛАЕВ. «Пюник» в этом сезоне впервые в истории армянского футбола прошел два раунда Лиги Европы.

Отметим, что «СКА-Хабаровск» на этот раз Кубок ФНЛ проигнорировал. В то же время в Кубке примет участие действующий обладатель трофея «Урал» – сейчас команда из Екатеринбурга занимает шестое место в премьер-лиге.

­­­­­­На первом этапе команды будут распределены по четырем группам, в которых сыграют по круговой системе. Победители групп составят пары полуфиналистов, вторые, третьи и четвертые места проведут стыковые матчи между собой, а затем распределят места с 5-го по 16-е. Каждая команда-участница проведет в рамках кубка по пять матчей.

«Урал» в феврале этого года выиграл турнир в третий раз в истории, в серии пенальти одолев в финале тогда еще «Луч-Энергия».

Подопечные Рустема ХУЗИНА, выдавшие беспроигрушную серию из 13 матчей подряд, в настоящее время занимают 10-е место в первенстве ФНЛ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Луч»

Автор:
Теги: "Луч"  кипр  Рустем ХУЗИН  футбол  кубок 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru