«Навстречу солнцу» через Берингов пролив

28 июля с мыса Дежнева на Чукотке к мысу Принца Чарльза на Аляске должны отправиться 30 сильнейших пловцов-марафонцев из России (Сибирь и Дальний Восток), США, Китая, Англии, Чехии, Боливии, ЮАР.



Организаторами заплыва «Навстречу солнцу» стали Американо-русская спортивная ассоциация «Гармония» и Амурская общественная организация «Федерация «Аквайс-спорт». Протяженность заплыва – 86 км, температура воды - 0 +40С. Участники марафона планируют провести эстафету, находясь в воде в течение 20-30 минут с последующим отдыхом на борту корабля сопровождения. Заплыв должен занять около 2-3 суток. В случае успеха это мероприятие должно войти в книгу рекордов Гиннесса.

Международный заплыв приурочен к 365-летию экспедиции Семена ДЕЖНЕВА, 270-летию экспедиции Витуса БЕРИНГА, первооткрывателя русской Аляски, 50-летию героического подвига моряков-подводников атомной подводной лодки «К-19» ,подвигу летчиков США и СССР во время Второй мировой войны, поставлявших боевые самолеты союзников на передовую фронта по воздушному коридору через Берингов пролив и памяти Святителя Иннокентия (ВЕНИАМИНОВА).