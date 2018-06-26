Кубок 3-го этапа РДС-Восток по дрифту уехал во Владивосток

В минувшие выходные в Благовещенске впервые прошел очередной этап всероссийских соревнований по экстремальному автоспорту - дрифту РДС-Восток. В столицу Приамурья приехали 20 гонщиков со всего Дальнего Востока. Впервые среди них оказалась молодая команда ННК в новой экипировке и тюнинге.

Как и ожидалось, победу в парных заездах одержал действующий чемпион по дрифту Максим Седых из Владивостока. На второе место поднялся победитель одиночных заездов Егор Шумилкин (Хабаровск), третий — представитель Благовещенска Макар Черныш. А вот пилотам команды ННК не повезло.

Как рассказала «Золотому Рогу» Валерия Макагонова, этот заезд в сезоне для нее вообще был первым. В квалификации она набрала 92,7 балла и в итоге вышла на 9-е место. Но по сетке в парные заезды попала на Катю Седых, которая вполне может составить конкуренцию и своему мужу-чемпиону. «Со счетом 14:12 я не прошла дальше. И все ж особая благодарность - нашему генеральному спонсору Группе компаний ННК. Без них мы бы вообще на 3-й этап не попали». Напарник молодой гонщицы из Владивостока – хабаровчанин Евгений Солоненко уступил ветерану дрифта. Тем не менее в общем зачете команда ННК заняла на этом этапе 3-е место.





Мероприятие отметилось сразу несколькими достижениями: соревнования по дрифту такого масштаба в Благовещенске прошли впервые, более того, картодром «Юбилейный» стал первой трассой для РДС-Восток — все дальневосточные соревнования серии проходили на площадках. Еще одним достижением стало количество зрителей, присутствовавших на соревнованиях — цифра удивила даже местных спортивных функционеров. И не только потому, что автомобиль для дальневосточника – нечто большее, чем транспортное средство для передвижения. Вот и жители Амурской области хлебнули восторга от скоростей, азарта и красоты спортивной экипировки.

На фото: Для пилота Леры Макагоновой заезд в паре с самой титулованной гонщицей Дальнего Востока вообще был первым в этом сезоне.

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