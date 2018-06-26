www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.95 р. 100 JPY: 57.48 р.
EUR: 73.31 р. 10 CNY: 96.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Знай наших!
Распечатать

Кубок 3-го этапа РДС-Восток по дрифту уехал во Владивосток

26 Июня 2018, 10:49 | Дальний Восток

В минувшие выходные в Благовещенске впервые прошел очередной этап всероссийских соревнований по экстремальному автоспорту -  дрифту РДС-Восток. В столицу Приамурья приехали 20 гонщиков со всего Дальнего Востока. Впервые среди них оказалась молодая команда ННК в новой экипировке и тюнинге.

Как и ожидалось, победу в парных заездах одержал действующий чемпион по дрифту Максим Седых из Владивостока. На второе место поднялся победитель одиночных заездов Егор Шумилкин (Хабаровск), третий — представитель Благовещенска Макар Черныш. А вот пилотам команды ННК не повезло.

Как рассказала «Золотому Рогу»  Валерия Макагонова, этот заезд в сезоне для нее вообще был первым. В квалификации она набрала 92,7 балла и в итоге вышла на 9-е место. Но по сетке в парные заезды попала на Катю Седых, которая вполне может составить конкуренцию и своему мужу-чемпиону. «Со счетом 14:12 я не прошла дальше. И все ж особая благодарность -  нашему генеральному спонсору Группе компаний ННК. Без них мы бы вообще на 3-й этап не попали». Напарник молодой гонщицы из Владивостока – хабаровчанин Евгений Солоненко уступил ветерану дрифта. Тем не менее в общем зачете команда ННК заняла на этом этапе 3-е место.

 


 

Мероприятие отметилось сразу несколькими достижениями: соревнования по дрифту такого масштаба в Благовещенске прошли впервые, более того, картодром «Юбилейный» стал первой трассой для РДС-Восток — все дальневосточные соревнования серии проходили на площадках. Еще одним достижением стало количество зрителей, присутствовавших на соревнованиях — цифра удивила даже местных спортивных функционеров. И не только потому, что автомобиль для  дальневосточника – нечто большее, чем транспортное средство для передвижения. Вот и жители Амурской области хлебнули восторга от скоростей, азарта и красоты спортивной экипировки.

На фото: Для пилота Леры Макагоновой заезд в паре с самой титулованной гонщицей Дальнего Востока вообще был первым в этом сезоне.

Фото автора.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
 

Автор:
Теги: ннк  дрифт  спорт 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru