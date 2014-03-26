Эдуард Сандлер: "Да, мы кредитуемся, но это нормальная практика"

Генеральный менеджер баскетбольного клуба "Спартак-Приморье" и волейбольного клуба "Приморочка" за то, чтоб все четыре приморские команды играли в высших лигах.

Как уже сообщал "Золотой Рог", появление во Владивостоке хоккейной команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пробило серьезную брешь в бюджетах других профессиональных клубов Приморья.

"Некорректно связывать бюджет "Спартака-Приморье" и "Приморочки". Бюджет баскетбольного клуба уже три года держится на одном уровне, в 2014 году он стал меньше объективно из-за перехода команды в Суперлигу. Бюджет волейбольного клуба в 2014 году даже увеличился на 20% в связи с выходом "Приморочки" в Высшую лигу "А". Да, мы кредитуемся, но это нормальная практика. Я пятый сезон в клубе, и всегда так было, что в начале года мы используем заемные средства. В целом, считаю, краевой бюджет достойно финансирует профессиональный спорт, и чем больше в крае команд, тем лучше. Я за то, чтоб все четыре приморские команды ("Адмирал", "Луч-Энергия", "Спартак-Приморье" и "Приморочка" – Прим. авт.) играли в высших лигах. Надеюсь дожить до этого времени", - сообщил "Золотому Рогу" Эдуард Сандлер.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.