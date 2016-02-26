Якутск должен достойно встретить гостей и участников VI Международных спортивных игр "Дети Азии"

В преддверии VI Международных спортивных игр "Дети Азии" Глава г. Якутска Айсен Николаев проинформировал о ходе работ по благоустройству территорий, сносу аварийного жилья, ремонта фасадов и улично-дорожной сети столицы Республики Саха (Якутия), сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Глава Якутска отметил, что в городе к 1 июля должны быть отремонтированы главные транспортные артерии Якутска и улицы, прилегающие к Олимпийской деревне. На особом контроле – вопросы дальнейшего озеленения и благоустройства столицы. Подготовительные работы по каждому направлению идут в соответствии с утвержденными графиками. Все проекты по оформлению фасадов жилых домов, различных декоративных конструкций, которые летом появятся на улицах столицы, утверждены. На сегодняшний день завершается составление планов-графиков ремонтных работ, проводятся аукционы, заключаются договора.

Айсен Николаев также отметил, что при подготовке к Играм, особое внимание будет обращено на благоустройство общественных пространств – скверов, зон отдыха, состояние ограждающих конструкций, наличие дорожных знаков, ремонт бордюров и тротуаров, а также доступность общественных объектов для маломобильных групп населения. Первые работы начнутся уже в ближайшие дни.