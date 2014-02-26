На Дальнем Востоке стартует Открытый Чемпионат России по футболу "Будущее зависит от тебя"

В полуфинале Чемпионата, который пройдет в Приморье, примут участие команды из 11 субъектов Дальнего Востока и Восточной Сибири: Иркутской, Амурской, Сахалинской и Магаданской областей, Республик Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальского, Приморского, Хабаровского и Камчатского краев.

С 27 февраля по 1 марта в Хабаровске в спортивном зале стадиона «Авангард» пройдет региональный отборочный этап Открытого Чемпионата России по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя!». Организаторами регионального тура выступили ОАО «МегаФон», Футбольный союз Хабаровского края и Хабаровский краевой центр спорта.

В турнире примет участие 14 команд из детских учреждений г. Хабаровска, с. Тополево и Некрасовка, п. Переясловка, г. Амурска и с. Найхин, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон».

Командам предстоит сразиться за выход в полуфинальный этап, который пройдет в городе Уссурийске Приморского края. В полуфинале примут участие команды из 11 субъектов Дальнего Востока и Восточной Сибири: Иркутской, Амурской, Сахалинской и Магаданской областей, Республик Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальского, Приморского, Хабаровского и Камчатского краев. Финальные игры пройдут в мае в столице Олимпийских игр 2014 года - городе Сочи.

По традиции для победителей финальных игр «МегаФон» организует посещение ведущих зарубежных футбольных клубов. В прошлом году право оставить свои имена на переходящем Кубке «Будущее зависит от тебя!» получила команда из Абхазии, одержавшая победу в младшей возрастной группе, и наша дальневосточная команда «Илалта» из Республики Бурятия, которая стала лучшей среди футболистов старшей возрастной группы.

Ребята побывали в Великобритании, где посетили футбольный клуб «Арсенал», побывали на предматчевой тренировке, встретились с главным тренером команды Арсеном Венгером и звездами английского футбола и сходили на матч английской премьер-лиги.

Место проведения игр: стадион «Авангард», г. Хабаровск, ул. Краснофлотская, д. 3

Даты: 27 февраля:15:00 – 17:30, 28 февраля:11:00 – 16:00, 1 марта: 10:00 – 13:30. Вход свободный.

ZRPRESS.RU, Владивосток.