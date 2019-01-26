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Поронайск присоединился к Эстафете огня Игр "Дети Азии"
Эстафета огня Первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» продолжает движение на юг Сахалина — 25 января символ спортивных состязаний пронесли по улицам Поронайска, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе дирекции Игр. Город славный спортивными и рыбацкими традициями тепло принял реликвию турнира — привыкшие к северным морозам факел и лампада задышали здесь буквально «полной грудью».
— Сегодня для нас торжественный день, радостное событие, наконец-то настал черед Поронайска, мы приветствуем огонь «Детей Азии», это большое спортивное мероприятие, по сути Олимпиада целого континента. И мы преисполнены гордости и очень рады за тех, кому доверили эту честь — это и молодые спортсмены, и ветераны. Надеюсь, что это послужит толчком для всех нас развивать спорт, привлекать молодежь к занятиям и формировать у подрастающего поколения тягу к здоровому образу жизни, прекрасному, — отметил мэр Поронайска Александр Радомский. — У нас прекрасные спортсмены: кандидаты в сборную страны по вольной борьбе среди женщин, хоккеисты у нас замечательные подрастают, легкоатлеты хорошие, появилась художественная гимнастика, чего никогда раньше не было. Надеюсь, что и другие виды спорта у нас будут и дальше развиваться.
— Мы с вами стали участниками огромного спортивного праздника, впервые Сахалин и Курилы принимают первые зимние спортивные игры. 20 стран мира приезжают к нам, это огромная работа, я прошу вас пожелать нашим ребятам успеха в соревнованиях и пусть тепло ваших сердец перейдет в этот факел и его передадут всем участникам первых зимних игр «Дети Азии», — поддержал главу муниципалитета председатель областной думы Андрей Хапочкин, который с рабочей поездкой оказался в Поронайске.
В Эстафете огня «Дети Азии» в Поронайске приняли участие 19 факелоносцев — 15 из них представляли спортивную сферу, один оказался работникам образования и еще трое — деятелями культуры. Суммарная дистанция забега составила 2 километра — 1,5 по самому Поронайску и еще 500 метров по поселку Восток, который славится на весь район и область своими спортивными успехами.
— Это не схватка, это более ответственный и важным момент. На ковре ты борешься за результат здесь и сейчас, а сегодня мы подаем пример детям, заряжаем их желанием заниматься, достигать еще больших результатов. Так что ответственность тут еще большая. Но я пока не волнуюсь — больше такой хороший мандраж и гордость за то, что меня выбрали, — делится переживаниями перед забегом заслуженный тренер России по борьбе Владимир Курденков.
Посмотреть на эстафету по улицам Поронайска собралось множество зрителей — и школьников, и взрослых поронайцев. Они оказались рассыпаны практически по всему маршруту и горячо болели за своих сограждан. Финальной точкой в поронайском этапе стало яркое выступление местных коллективов, посвященное дружбе народов и единству наций. Его под руководством одного из участников эстафеты — Эдуард Кызылов — готовили около месяца специально для встречи огня.
— Все здорово, отлично, атмосфера такая, прям спортивное. Были в подготовке свои трудности, но это приятные трудности, их преодоление тоже дает свое удовольствие. Что касается дистанции — ничего трудного. Я все-таки артист балета и для нас это не испытание, — рассказал один из немногих представителей культуры.
Уже 26 сентября состоится очередной этап эстафеты, который пройдет в Макарове. После этого лампаду с символом игр ждет продолжительное путешествие на западное побережье Сахалина — свои этапы должны принять Углегорский и Томаринский районы.
Зимние игры «Дети Азии» впервые пройдут в областном центре с 8 по 17 февраля. В них примут участие представители 20 стран: более 1300 спортсменов, 600 судей, 1000 волонтеров. Будет разыгран 91 комплект медалей по 8 видам спорта: лыжные гонки и биатлон, шорт-трек, фигурное катание, хоккей, горные лыжи и сноуборд, прыжки с трамплина.
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