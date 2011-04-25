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Большой футбол спасет от бездорожья только 7-8 российских городов

25 Апреля 2011, 18:11 | Дальний Восток

К 15 мая ОАО «РЖД» представит транспортную концепцию чемпионата мира по футболу, который пройдёт в стране в 2018 году. Пока наиболее серьёзные замечания у ФИФА относятся именно к транспорту.

Как рассказал о концепции на форуме «Транспортная инфраструктура России-2011– инновационный путь развития» старший вице-президент ОАО «РЖД» Валентин Гапанович, «это будет комплексный документ. После его представления в Минтранс концепция может стать предметом детального и широкого обсуждения».

Концепция полностью основана на тех обязательствах, которые приняла на себя Россия в заявке к чемпионату. Среди них: соединение всех городов, где пройдут матчи, высокоскоростными поездами и бесплатная доставка наземным транспортом болельщиков, имеющих билеты, на игры, строительство высококлассных автомобильных дорог.

«Самые главные претензии у ФИФА были именно к транспортной инфраструктуре, – говорит глава заявочного комитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин. – Достаточно сказать, что по международным требованиям аэропорт должен иметь возможность пропустить дополнительно 7–8 тыс. человек за 10 часов, наши аэропорты часто не могут пропустить и 700–800 человек».

Как заявил журналистам Валентин Гапанович, РЖД уже готовы в ближайшие годы сделать интермодальное сообщение между вокзалами и аэропортами в тех городах, где пройдут матчи чемпионата. Весь вопрос в финансировании проектов.

Пока в заявочном списке находится 13 городов. Однако, как говорит директор Института инноваций, инфраструктуры и инвестиций Мария Удачнина, охват территории слишком большой (от Калининграда до Екатеринбурга ), и их останется 7–8. «Мы проверили состояние спортивной и транспортной инфраструктуры, нигде ничего полностью не готово, – заявила она «Гудку». – Эксперты ФИФА очень строго подходят к выбору территорий. К примеру, в Нижнем Новгороде они определили всего два места, где можно построить стадион. По одному из вариантов необходимо переносить железнодорожный вокзал».

Как полагает Мария Удачнина, многие проекты заложены в Транспортной стратегии до 2030 года, и логично было бы оставить те города, которые уже включены в эту стратегию, чтобы не тратить время на разработку новых проектов.

В том, что количество городов будет сокращено, уверен и исполнительный директор – начальник отдела государственных предприятий и учреждений Сбербанка Рауф Яббаров, ранее работавший в Трансстрое.

«Для подготовки придётся использовать прямое государственное финансирование, поскольку все другие схемы сложны и требуют долгого времени для подготовки. Если учесть, что нужно строить отдельную высокоскоростную дорогу Москва – Санкт-Петербург, то и времени, и специалистов не хватит, чтобы подготовить высокоскоростное сообщение между всеми 13 городами», – говорит Рауф Яббаров. Есть планы перевозок болельщиков и речным транспортом, однако по этому поводу никаких специальных требований нет, и Россия этот вариант будет прорабатывать сама.

Премьер Владимир Путин недавно заявлял, что на подготовку к ЧМ-2018 может потребоваться до $10 млрд. Эксперты полагают, что это лишь государственная часть, а в целом затраты могут достигнуть $60 млрд. Впрочем, как говорит Алексей Сорокин, ни о каких суммах не стоит говорить до весны 2013 года, когда ФИФА окончательно сформирует список городов, где будут проходить матчи чемпионата.

Справка «Гудка»: На транспортную инфраструктуру ЧМ-2006 в Германии было затрачено 3,8 млрд евро, ЧМ-2010 в ЮАР – $7 млрд, ЧМ-2014 в Бразилии – по плану $9,3 млрд. Среди удачных проектов, когда крупные спортивные мероприятия позволили городам повысить свой статус, эксперты называют Барселону и Атланту. Олимпиада в 1992 году вывела Барселону в лидеры по туризму среди европейских городов, а Атланта после Олимпийских игр 1996 года стала крупным транспортным центром в США.


Автор: Gudok.ru
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