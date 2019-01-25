www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66 р. 100 JPY: 60.18 р.
EUR: 75.03 р. 10 CNY: 97.14 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

Огонь "Детей Азии" в Александровске-Сахалинском внесли на 50-метровую сосульку

25 Января 2019, 14:35 | Дальний Восток

Александровск-Сахалинский присоединился к Эстафете огня Первых зимних спортивных игр «Дети Азии», сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе дирекции Игр. 16 факелоносцев преодолели с символом спортивного состязания около трех километров по улицам районного центра. За пределами основного забега по улицам Александровска, зажженное в Якутии пламя побывало на 50-метровой высоте замерзшего водопада Ираида — по отвесной стене факел игр пронес главный хранитель огня Роман Трубецкой.

По его признанию, западное побережье Сахалина в районе села Дуэ, с которого началась история российского заселения острова, удивительно напоминает природный парк Ленские столбы, где более месяца назад торжественно зажгли символ игр. Помощь в восхождении и прокладке безопасного маршрута ему оказали альпинисты Владимир Равдугин и Алексей Ляшко.

- Мы очень рады, что огонь добрался до нашего района, мы его очень ждали. У нас будет встреча хранителей с учащимися школ, где они расскажут об играх, о спорте, зарядят их эмоциями, — заметил глава района Владимир Иль. — Хочется поблагодарить организаторов всего этого спортивного мероприятия, хранителей огня, что они дали нам возможность пронести огонь спортивных игр по улицам нашего города. Спасибо!

Как и в других городах, основную часть факелоносцев огня игр составили спортсмены: юные воспитанники спортшкол, успешные на региональном и российском уровне атлеты и ветераны физкультуры и спорта. Открыл эстафету огня глава района Владимир Иль, который передал пламя почетному гостю александровского этапа — главному судье «Детей Азии» Олегу Саитову.

— Это настоящее событие, очень значимое. Это, можно сказать, малые Олимпийские игры в масштабе Азии и для детей. Я был в Якутии на летних играх — настолько все это было здорово и красочно. Эта эстафета дает возможность всем жителям области, где проходит эстафета, прикоснуться к этим играм и прочувствовать все это на себе, — поделился заслуженный спортсмен. — Это здорово быть факелоносцем, это честь, доверие определенное. Хочется за это доверие поблагодарить жителей Александровска-Сахалинского.

Особенностью александровского этапа стало обилие в списке факелоносцев представителей самбо — Александровск, где родился основатель этого единоборства Василий Ощепков, славится на весь остров мощной школой.

— Просто буря эмоций, но я не могу их выразить — просто слов не найду. Очень волнуюсь, вчера даже специально пробежала дистанцию свою, проверила, получится ли быстро и красиво это сделать. Вроде получилось, но волнуюсь все равно, — рассказывает самбистка Ирина Сержантова.

 
Широко были представлены и зимние виды — сразу трое Тымовчан вошли в основной состав лыжной команды области на грядущих «Детях Азии», еще несколько человек оказались в резерве, в том числе в горнолыжных дисциплинах. Так что почетное право закрыть эстафету досталось мастеру спорта СССР, лыжнице Нине Тютиной, которая преодолела последний этап под одобрительные крики многочисленных зрителей забега.

— Я в сборной по лыжным гонкам, буду участвовать от района в играх. Будет сложно, я думаю, но не переживаю — мы готовились серьезно, я был на сборах и за пределами области и в Южно-Сахалинске. Нам, конечно, непросто конкурировать с ребятами с других районов, но мы выдержали, отобрались и с честью представим наш район, — неуверенно улыбается лыжник Илья Позныхов.

После окончания эстафеты хранители огня передали факел и миниатюру с символами игр мэру района. В ближайшее время реликвии игр отправятся в краеведческий музей Александровска-Сахалинского, где займут почетное место как символы «начала новой эпохи сахалинского спорта».

Уже 24 января этап эстафеты пламени игр примут в Смирных.


 
Досье газеты «Золотой Рог»

Зимние игры «Дети Азии» впервые пройдут в областном центре с 8 по 17 февраля. В них примут участие представители 20 стран: более 1300 спортсменов, 600 судей, 1000 волонтеров. Будет разыгран 91 комплект медалей по 8 видам спорта: лыжные гонки и биатлон, шорт-трек, фигурное катание, хоккей, горные лыжи и сноуборд, прыжки с трамплина.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: Дальний Восток  эстафета  дети азии  дети  Сахалин  спорт 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru