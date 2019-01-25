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Огонь "Детей Азии" в Александровске-Сахалинском внесли на 50-метровую сосульку
Александровск-Сахалинский присоединился к Эстафете огня Первых зимних спортивных игр «Дети Азии», сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе дирекции Игр. 16 факелоносцев преодолели с символом спортивного состязания около трех километров по улицам районного центра. За пределами основного забега по улицам Александровска, зажженное в Якутии пламя побывало на 50-метровой высоте замерзшего водопада Ираида — по отвесной стене факел игр пронес главный хранитель огня Роман Трубецкой.
По его признанию, западное побережье Сахалина в районе села Дуэ, с которого началась история российского заселения острова, удивительно напоминает природный парк Ленские столбы, где более месяца назад торжественно зажгли символ игр. Помощь в восхождении и прокладке безопасного маршрута ему оказали альпинисты Владимир Равдугин и Алексей Ляшко.
- Мы очень рады, что огонь добрался до нашего района, мы его очень ждали. У нас будет встреча хранителей с учащимися школ, где они расскажут об играх, о спорте, зарядят их эмоциями, — заметил глава района Владимир Иль. — Хочется поблагодарить организаторов всего этого спортивного мероприятия, хранителей огня, что они дали нам возможность пронести огонь спортивных игр по улицам нашего города. Спасибо!
Как и в других городах, основную часть факелоносцев огня игр составили спортсмены: юные воспитанники спортшкол, успешные на региональном и российском уровне атлеты и ветераны физкультуры и спорта. Открыл эстафету огня глава района Владимир Иль, который передал пламя почетному гостю александровского этапа — главному судье «Детей Азии» Олегу Саитову.
— Это настоящее событие, очень значимое. Это, можно сказать, малые Олимпийские игры в масштабе Азии и для детей. Я был в Якутии на летних играх — настолько все это было здорово и красочно. Эта эстафета дает возможность всем жителям области, где проходит эстафета, прикоснуться к этим играм и прочувствовать все это на себе, — поделился заслуженный спортсмен. — Это здорово быть факелоносцем, это честь, доверие определенное. Хочется за это доверие поблагодарить жителей Александровска-Сахалинского.
Особенностью александровского этапа стало обилие в списке факелоносцев представителей самбо — Александровск, где родился основатель этого единоборства Василий Ощепков, славится на весь остров мощной школой.
— Просто буря эмоций, но я не могу их выразить — просто слов не найду. Очень волнуюсь, вчера даже специально пробежала дистанцию свою, проверила, получится ли быстро и красиво это сделать. Вроде получилось, но волнуюсь все равно, — рассказывает самбистка Ирина Сержантова.
— Я в сборной по лыжным гонкам, буду участвовать от района в играх. Будет сложно, я думаю, но не переживаю — мы готовились серьезно, я был на сборах и за пределами области и в Южно-Сахалинске. Нам, конечно, непросто конкурировать с ребятами с других районов, но мы выдержали, отобрались и с честью представим наш район, — неуверенно улыбается лыжник Илья Позныхов.
После окончания эстафеты хранители огня передали факел и миниатюру с символами игр мэру района. В ближайшее время реликвии игр отправятся в краеведческий музей Александровска-Сахалинского, где займут почетное место как символы «начала новой эпохи сахалинского спорта».
Уже 24 января этап эстафеты пламени игр примут в Смирных.
Зимние игры «Дети Азии» впервые пройдут в областном центре с 8 по 17 февраля. В них примут участие представители 20 стран: более 1300 спортсменов, 600 судей, 1000 волонтеров. Будет разыгран 91 комплект медалей по 8 видам спорта: лыжные гонки и биатлон, шорт-трек, фигурное катание, хоккей, горные лыжи и сноуборд, прыжки с трамплина.
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