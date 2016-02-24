Олимпийский комитет ОАЭ: Мы очень ценим то, что наши спортсмены участвуют в Играх "Дети Азии"

Делегация Международного комитета Игр «Дети Азии» в составе Вице-президента Комитета, Вице-президента Олимпийского совета Азии Гафура Рахимова, Вице-президента Комитета, члена исполкома Олимпийского комитета России Марата Бариева и Генерального директора Комитета Владимира Максимова провела рабочую встречу с руководством Национального Олимпийского комитета Объединённых Арабских Эмиратов.

Стороны обсудили вопросы развития детско-юношеского спорта в регионе и в Азии в целом, развития и дальнейшего продвижения Олимпийских идеалов среди населения, в особенности среди подрастающего поколения. Марат Бариев подробно проинформировал коллег о ходе подготовки к VI Международным спортивным играм «Дети Азии», которые состоятся в Якутске в июле текущего года.

Отметим, что сборная команда ОАЭ в составе 18 спортсменов по 6 видам спорта впервые приняла участие в V Играх «Дети Азии» в 2012 году. В конце декабря прошлого года Эмираты уже направили подтверждение своего участия в предстоящих Играх, и в настоящее время Олимпийским комитетом ведется формирование сборной команды.

Заместитель генерального секретаря НОК Дауд Аль-Хаджри высоко оценил роль «Детей Азии», заявив, что Игры дают юным спортсменам возможность получить неоценимый опыт своего первого международного старта высокого класса, позволяют им пообщаться со многими сверстниками из разных стран, познать культурное разнообразие Азии, учат толерантности и взаимоуважению.

- С каждым разом на Играх «Дети Азии» уровень подготовки спортсменов из стран Азии растет. Из Игр вышли уже многие чемпионы Олимпийских, Юношеских Олимпийских игр, чемпионатов Азии, Европы и мира по разным видам спорта. Для нас Игры «Дети Азии» также являются самой подходящей площадкой для подготовки к следующим Азиатским Юношеским и Юношеским Олимпийским играм. Зная это и зная, что подходит крайний срок для направления официальной заявки по видам спорта и количеству наших спортсменов, мы ведем отбор самых лучших, и в самое ближайшее время мы направим такую заявку, - сказал Дауд Аль-Хаджри.

Во встрече также принял участие исполнительный директор НОК ОАЭ Омар Адбулрахман Аль-Али, который посетил Якутск в июле прошлого года в рамках визита глав и представителей национальных олимпийских комитетов стран-членов Олимпийского совета Азии: «Мы с моим коллегой, членом Правления нашего Комитета Абдулмохсином Аль-Досари провели три незабываемых дня в Якутии, за которые успели посетить спортивные объекты, отвечающие всем международным требованиям и заслуживающие самой высокой оценки, попробовали местную кухню, и посетили много достопримечательностей, среди которых Ленские столбы и Царство вечной мерзлоты оставили неизгладимое впечатление. Мы уверены, что все спортсмены и тренера, кто поедет на Игры «Дети Азии», будут в восторге от Якутии».

Также одной из тем рабочей встречи стало обсуждение сотрудничества между Международным комитетом Игр «Дети Азии» и Национальным Олимпийским комитетом Объединенных Арабских Эмиратов в организации и проведении совместных спортивных проектов.

Пресс-служба МКИ «Дети Азии»

Газета «Золотой Рог», Владивосток.