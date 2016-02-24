Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Олимпийский комитет ОАЭ: Мы очень ценим то, что наши спортсмены участвуют в Играх "Дети Азии"
Делегация Международного комитета Игр «Дети Азии» в составе Вице-президента Комитета, Вице-президента Олимпийского совета Азии Гафура Рахимова, Вице-президента Комитета, члена исполкома Олимпийского комитета России Марата Бариева и Генерального директора Комитета Владимира Максимова провела рабочую встречу с руководством Национального Олимпийского комитета Объединённых Арабских Эмиратов.
Стороны обсудили вопросы развития детско-юношеского спорта в регионе и в Азии в целом, развития и дальнейшего продвижения Олимпийских идеалов среди населения, в особенности среди подрастающего поколения. Марат Бариев подробно проинформировал коллег о ходе подготовки к VI Международным спортивным играм «Дети Азии», которые состоятся в Якутске в июле текущего года.
Отметим, что сборная команда ОАЭ в составе 18 спортсменов по 6 видам спорта впервые приняла участие в V Играх «Дети Азии» в 2012 году. В конце декабря прошлого года Эмираты уже направили подтверждение своего участия в предстоящих Играх, и в настоящее время Олимпийским комитетом ведется формирование сборной команды.
Заместитель генерального секретаря НОК Дауд Аль-Хаджри высоко оценил роль «Детей Азии», заявив, что Игры дают юным спортсменам возможность получить неоценимый опыт своего первого международного старта высокого класса, позволяют им пообщаться со многими сверстниками из разных стран, познать культурное разнообразие Азии, учат толерантности и взаимоуважению.
- С каждым разом на Играх «Дети Азии» уровень подготовки спортсменов из стран Азии растет. Из Игр вышли уже многие чемпионы Олимпийских, Юношеских Олимпийских игр, чемпионатов Азии, Европы и мира по разным видам спорта. Для нас Игры «Дети Азии» также являются самой подходящей площадкой для подготовки к следующим Азиатским Юношеским и Юношеским Олимпийским играм. Зная это и зная, что подходит крайний срок для направления официальной заявки по видам спорта и количеству наших спортсменов, мы ведем отбор самых лучших, и в самое ближайшее время мы направим такую заявку, - сказал Дауд Аль-Хаджри.
Во встрече также принял участие исполнительный директор НОК ОАЭ Омар Адбулрахман Аль-Али, который посетил Якутск в июле прошлого года в рамках визита глав и представителей национальных олимпийских комитетов стран-членов Олимпийского совета Азии: «Мы с моим коллегой, членом Правления нашего Комитета Абдулмохсином Аль-Досари провели три незабываемых дня в Якутии, за которые успели посетить спортивные объекты, отвечающие всем международным требованиям и заслуживающие самой высокой оценки, попробовали местную кухню, и посетили много достопримечательностей, среди которых Ленские столбы и Царство вечной мерзлоты оставили неизгладимое впечатление. Мы уверены, что все спортсмены и тренера, кто поедет на Игры «Дети Азии», будут в восторге от Якутии».
Также одной из тем рабочей встречи стало обсуждение сотрудничества между Международным комитетом Игр «Дети Азии» и Национальным Олимпийским комитетом Объединенных Арабских Эмиратов в организации и проведении совместных спортивных проектов.
Пресс-служба МКИ «Дети Азии»
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Кубок 3-го этапа РДС-Восток по дрифту уехал во Владивосток
- На Камчатке впервые прошёл чемпионат по скоростному парению
- На Камчатке стартует фестиваль зимних видов спорта
- На Камчатке выявили сильнейших лыжников края
- Хабаровский край достиг исторического максимума в спортивном рейтинге регионов России
- На Камчатке открыт приём заявок на участие в детской гонке "Дюлин 2018"
- На "Берингии 2018" каюрам предстоит пройти почти 2100 километров
- Объекты олимпийского уровня будут доступны жителям Дальнего Востока
- В Якутии дан старт Эстафете огня VI Международных спортивных игр "Дети Азии"
- Олимпийский комитет ОАЭ: Мы очень ценим то, что наши спортсмены участвуют в Играх "Дети Азии"
Новости раздела
- Кубок 3-го этапа РДС-Восток по дрифту уехал во Владивосток
- На Камчатке впервые прошёл чемпионат по скоростному парению
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- На Камчатке стартует фестиваль зимних видов спорта
- На Камчатке выявили сильнейших лыжников края
- Хабаровский край достиг исторического максимума в спортивном рейтинге регионов России
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Камчатке открыт приём заявок на участие в детской гонке "Дюлин 2018"
- Жители Приморья поучаствовали в открытии горнолыжного сезона на Сахалине
- Лучший горнолыжный курорт Дальнего Востока открывает зимний сезон на Сахалине
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба