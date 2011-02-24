Командор Михаил Ермаков: Главный старт сезона выявит лидера

Завтра, в последний день лета, во Владивостоке стартует самая крупная парусная регата Приморского края "Кубок залива Петра Великого 2007" - чемпионат России по парусному спорту в классе "Конрад-25Р".

Чемпионат продлится до 10 сентября и будет состоять из пяти гонок, длина которых составит от 22 до 210 морских миль, общей сложностью около 500 миль.

Всероссийская парусная регата "Кубок залива Петра Великого" проводится во Владивостоке с 1988 г. по инициативе Федерации парусного спорта Приморского края и в 2007 г. состоится в двадцатый раз, а также пятый год будет проходить в ранге Чемпионата России в классе яхт "Конрад-25Р". Акватория гонок в заливе Петра Великого по географическому положению является удивительной и неповторимой. Яхты проходят через Дальневосточный государственный морской заповедник по сложным маршрутам в Амурском и Уссурийском заливах - в проливах среди скалистых островов и в открытом море.

Как организованная тренировка перед "Кубком залива Петра Великого 2007", в течение всего лета по средам на акватории Амурского залива проходили соревнования на "Кубок Владивостока", где яхтсмены города могли тренироваться для того, чтобы теперь попробовать свои силы в борьбе с сильнейшими соперниками и стихией. Призерами "Кубка Владивостока 2007" стали: I место - яхта "Маэстро", капитан Максим ЛОГУТЕНКО, II место - яхта "Рок-Н-Ролл", капитан Илья ЕРМАКОВ, III место - яхта "Солист", капитан Владимир ЕРМАКОВ.

Кроме этого было проведено еще много крейсерских регат, таких как традиционная 50-мильная гонка, первенство г. Владивостока, Приморского края, международный "Кубок Семи Футов", кубок Невельского, кубок завода "Звезда", кубок "Находкинского Океанского клуба" и др. И все это дает возможность яхтсменам подготовиться к сложной, но увлекательной регате на "Кубок залива Петра Великого".

Накануне главного старта сезона корреспондент "ЗР" встретился с вице-президентом Всероссийской федерации парусного спорта, президентом Федерации парусного спорта Приморского края, командором яхт-клуба "Семь футов" Михаилом ЕРМАКОВЫМ, благодаря энтузиазму которого приморская регата уже который год становится украшением российского парусного спорта.

- Михаил Ильич, чем будет отличаться регата в этом году?

- Я человек военный, поэтому для меня слово традиция не пустой звук. И в этом году мы постарались сохранить все самое лучшее. Во-первых, это сроки проведения. Для начала сентября в Приморье характерны появление оптимальных для яхтсменов северных ветров и устойчивая погода. Конечно, никто не гарантирует от внезапного прихода тайфуна, но и с этим наши участники всегда справлялись.

Во-вторых, это традиционный формат, в котором проводится пять гонок. Напомню, что мы одновременно проводим чемпионат России в классе "Конрад-25Р" и "Кубок залива Петра Великого" для всех остальных классов.

Маршрут регаты будет традиционным, за небольшим исключением - не будет стоянки в бухте Троицы. Раньше это была запланированная остановка со сходом на берег, своеобразная "разгрузка" яхтсменов после 2,5 дней регаты. К сожалению, в этом году льдами сломало пирс, где мы всегда швартовались, и организация полноценной стоянки оказалась под вопросом. Но даже и в этой ситуации есть свои плюсы - мы вспомнили "хорошо забытое старое". В свое время мы уже проводили регату по непрерывному циклу - доходили до Троицы, огибали знак и возвращались обратно домой. Этот маршрут значительно увеличивает дистанцию - примерно на 70 миль, но ничего страшного в этом нет. Я даже считаю, что гонка №2 станет украшением чемпионата, и кто в ней победит, тот действительно настоящий и признанный лидер. Пройти 210 миль по генеральному курсу, почти половину Японского моря, поверьте, это очень серьезно. Немного сокращенная дистанция будет в классе "Конрад-25РТ", и только с учетом того, что они менее быстроходны, чем "Конрад-25Р".

Четвертый год подряд в качестве судна обеспечения регату будет сопровождать трехмачтовый фрегат "Надежда" МГУ им.Невельского.

- Еще одно незыблемое правило регаты - это участие лучших гонщиков.

- Вы правы. В этом году мы ожидаем, что в соревнованиях примут участие около 400 яхтсменов из Приморья, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга, Перми, Иркутска, Новосибирска, Железногорска, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Если конкретно по персоналиям, то начну с ближайших соседей. Хабаровск будет представлять яхта "Забияка", капитан Константин ЛИТВИНЦЕВ. Кстати, этот известный мастер участвовал в "Кубке залива Петра Великого" едва ли не с момента его учреждения. Комсомольск-на-Амуре будет представлять экипаж Алексея БАТАКОВА.

В экипаже Олега КОБЕЛЕВА объединились лучшие гонщики Санкт-Петербурга, уже неоднократно выступавшие в Приморье. Это и Юрий ФИРСОВ, в свое время входивший в национальную сборную в классе "Звездный", и Евгений НИКИФОРОВ, в прошлом году занявший у нас третье место в экипаже из Екатеринбурга. Гостям из северной столицы по выбору досталась хорошо вооруженная яхта "Браво", а представителем Приморья в этой команде будет капитан "Браво", один из ведущих молодых капитанов Андрей ФЕДОРОВ. На мой взгляд, у этого экипажа серьезный задел на победу в чемпионате России.

Третий год к нам приезжает достаточно сильная команда из Перми, неоднократный победитель областных соревнований. Экипаж из Москвы возглавит Владимир ЛИПАВСКИЙ.

К сожалению, есть объективные сложности с участием экипажа из Новороссийска. Ребята очень хотят во Владивосток, но встает финансовая проблема, как и перед любым другим экипажем из центра России, - авиабилеты цена которых высока.Доставить команду в полном составе сегодня настолько дорого, что позволить такие траты могут лишь единицы. Кстати, мы с этим знакомы не понаслышке, так как летаем на соревнования в центральную часть России и на юг не менее 4-х раз в году.

Ну и, конечно, одним из претендентов будет экипаж яхты "Камертон", капитан которого - президент Всероссийской федерации парусного спорта, полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации России, генерал-лейтенант Александр КОТЕНКОВ.

- Есть такое понятие "свадебный генерал"...

- Только не в нашем случае. Александр Алексеевич никогда не упускает возможности выйти на старт любого серьезного соревнования. О многом говорит тот факт, что мы проводим чемпионат России в Приморье в пятый раз, и третий раз среди его участников Александр Котенков. Адреналин мы ему обеспечим, гарантирую. Окончательный состав этого экипажа еще не определен, но скорее всего в него войдут чемпион Европы в классе "Финн" Эдуард СКОРНЯКОВ и главный тренер сборной России по парусному спорту, неоднократный призер чемпионатов мира и чемпион Европы Олег ХОПЕРСКИЙ. Оба они находятся сейчас со сборной в Китае на предолимпийской регате. Участие в нашей регате станет для них этапом подготовки к старту на Олимпиаде. Дополнят экипаж два опытных приморских яхт-смена Юрий СУХАРЕВ и Александр ПЕНЬКОВ.

- В таком случае, может быть, пришло время получить регате международный статус?

- В этом году так и будет. Впервые после "Кубка залива Петра Великого 1997" к нам приходят яхтсмены из Южной Кореи. На крейсерской лодке они пройдут через Японское море и выйдут на старт Кубка. Это достаточно серьезное пополнение. В этом году в международном "Кубке Семь футов" уже участвовали экипажи из Японии, Индии и Австралии, а не так давно проходил дружеский визит четырех яхт из японского города Отару. Мы высказали им свои пожелания и пригласили принять участие, надеемся, что в следующем году на старт выйдут и яхтсмены Страны восходящего солнца.

- Вы сами на какой яхте будете гоняться?

- В этом году я принял решение стартовать на "сорокафутовике" с веселым названием "Кураж". Лодка 1990 года постройки только в этом году пришла из Японии. Несмотря на, казалось бы, значительный возраст, это достаточно скоростная карбоновая лодка, более совершенная и динамичная, чем отечественные аналоги класса "ЛЭС 1210". Кстати, у нас сейчас образовался весьма приличный класс "сорокафутовиков" - порядка 7-8 лодок. Соревноваться будет интересно, тем более что в 2008 г. Владивосток будет проводить чемпионат России в классе яхт свыше 35-ти футов. В рамках подготовки к этому старту я и хочу пройти дистанцию на "Кураже".

- Прогноз на имя победителя дадите?

- Нет. Чемпионат России настолько серьезный старт, что любой прогноз будет выглядеть как "ткнуть пальцем в небо". Порядка 10 яхт и капитанов имеют все шансы на первое место. Безусловно это яхты "Маэстро", "Рок-Н-Ролл", "Солист", прошлогодний чемпион России "Кондор" (капитан Гарик СТЕПАНЯН), еще один чемпион России "Форсаж" (капитан Сергей КУРЫСЬ), "Браво" с такими "зубрами", как Кобелев, Никифоров и Фирсов, "Иллюзион", естественно, "Камертон" со сборниками, и это далеко не все реальные претенденты.

- Традиционно ваши пожелания участникам и зрителям.

- Семь футов под килем и попутного ветра в океане жизни.