За склонение спортсменов к употреблению допинга станут штрафовать и дисквалифицировать

Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий административную ответственность за нарушение законодательства в области предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним.

Управление Госдумы по связям с общественностью сообщает, что в законопроекте предусматривается установление административной ответственности в виде дисквалификации и наложения штрафа для граждан и должностных лиц за нарушение законодательства в области сохранения здоровья спортсменов и развития спорта без допинга.

При этом депутатами в дальнейшем планируется рассмотрение вопроса и об уголовной ответственности лиц, принуждающих спортсменов к употреблению допинговых средств.