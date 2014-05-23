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Команды из Хабаровска и Магадана впервые сыграют в финале чемпионата "Будущее зависит от тебя" в Сочи
В Сочи с 26 по 30 мая 2014 состоится финал открытых Всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». 22 сильнейшие команды со всей России и ближнего зарубежья сразятся за главный приз – поездку в Лондон в гости к футбольному клубу «Арсенал». В их числе – «Звезда» из детского дома №6 г. Хабаровска и «Зеленый остров» из Магаданского областного детского дома.
Всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» проходят в 9-й раз. За это время в них приняло участие свыше 1300 команд и 15 000 детей со всей России, Абхазии, Таджикистана и Южной Осетии. Организаторами соревнований являются: компания «МегаФон», Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ, Министерство образования РФ и благотворительный фонд «Футбол - детям», сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Дальневосточного филиала ОАО "МегаФон".
Впервые в истории соревнований в них примут участие команды из Латвии, Севастополя и Керчи. Дальний Восток и Восточную Сибирь в этом году представят команды «Звезда» из детского дома №6 г. Хабаровска в возрастной группе 2001 – 2002 годов рождения и «Зеленый остров» из Магаданского областного детского дома в возрастной группе 1999 – 2000 годов рождения, ставшие победителями полуфинальных игр дальневосточной зоны. Напомним, в прошлом году победителем чемпионата стала представлявшая зону «Дальний Восток» команда «Илалта» из Республики Бурятия.
«Подготовка к взрослой жизни – важный и непростой этап для любого подростка, особенно – для выпускника детского дома, - отметил директор Дальневосточного филиала компании «МегаФон» Андрей Левыкин. – И здесь большую помощь может оказать спорт, который развивает такие качества, как ответственность, дисциплинированность, упорство в достижении цели. У чемпионата «Будущее зависит от тебя» важная миссия – он помогает социализации воспитанников детских домов. Футбол – игра командная. Чтобы добиться результата, необходимо создать слаженную, работоспособную команду, стать единым целым. И это, в конечном счете, поможет ребятам вырасти целеустремленными, ответственными людьми, умеющими работать в команде, которые смогут успешно реализовать себя во взрослой жизни».
«География соревнований растет с каждым годом», - говорит президент Фонда «Футбол – детям» Евгения Труфанова. – «Совместно с РФС создана комиссия, прорабатывающая вопрос проведения мирового первенства по футболу среди команд детских домов накануне Чемпионата мира в России. Участие иностранных команд – первый шаг на пути к этому. Впервые в турнире сыграют ребята из севастопольского детского дома №1, специализированной школы-интернат города Керчь и рижского детского дома «Иманта».
Для всех участников финального этапа организаторы соревнований разработали интересную развлекательную программу: вечер знакомств на берегу моря с разнообразными конкурсами и призами, мастер-классы от звезд футбола, уроки футбольного фристайла от рекордсмена мира Виктора Царева, увлекательная поездка в дельфинарий города Сочи и многое другое.
Специальным гостем соревнований станет известная актриса театра и кино Серафима Низовская. Она расскажет ребятам о мире кино и ответит на все интересующие их вопросы. Также для всех участников соревнований предусмотрены различные подарки, в том числе от сети магазинов настольных игр «Мосигра».
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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