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"Чтобы попасть в сборную на Игры "Дети Азии", нужно не просто выиграть, но и показать высокий результат"
В Хабаровске завершился дальневосточный этап Всероссийских соревнований по легкой атлетике «Старты надежд». Для юных легкоатлетов Дальнего Востока эти старты стали одним из отборочных этапов для формирования сборной команды ДФО на участие в VI международных спортивных играх «Дети Азии», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Участниками состязаний стали 330 спортсменов из Еврейской Автономной, Амурской, Сахалинской области, Республики Саха (Якутия), Камчатского, Приморского и Хабаровского края. Островной регион представляли 20 спортсменов их Корсакова, Холмска и Южно-Сахалинска.
Фаворитом в дальневосточном этапе были хозяева «Стартов Надежд». Сборная Хабаровского края была представлена сильнейшими спортсменами региона. Напомним, что неделей ранее в Хабаровске завершился краевой этап этих соревнований. Около трехсот спортсменов со всего края поборолись за возможность сразиться за медали с лучшими атлетами Дальнего Востока и попасть в сборную региона на международные старты «Дети Азии».
Медали разыгрывались в трёх возрастах: до 12, 14 и 16 лет. Сильнейших выявляли в беге с препятствиями и на различных дистанциях, прыжках в длину и высоту, а также в толкании ядра. В командном зачёте первое место во всех трёх возрастных группах завоевали хозяева арены - спортсмены сборной команды Хабаровского края. Еще пять путевок в Якутск получили юные спортсмены из Сахалина.
— Спортсмены старшего возраста отбираются на Международные Игры «Дети Азии». Это очень престижные соревнования, которые проходят раз в четыре года в Якутске. Чтобы попасть в сборную Дальнего Востока, необходимо не просто выиграть, но и показать хороший результат. Кстати, если спортсмен покажет хороший результат, но займет второе место, у него тоже есть шанс попасть в сборную, — рассказал dvnovosti.ru главный судья соревнований Павел Шаповалов.
Норматив для отбора на Международные Игры был выработан представителями команд различных регионов Дальнего Востока. Окончательный список спортсменов, вошедших в состав сборной ДФО будет определен в апреле. Напомним, что соревнования «Дети Азии» пройдут в Якутске с 5 по 17 июля.
Как сообщаил Родион Казанский, новости Хабаровска на DVhab.ru, в командном зачете Всероссийских соревнований по легкой атлетике «Старты Надежд» победителем во всех трех возрастных группах стала сборная Хабаровского края. Второе место заняли спортсмены из Приморья. В средней и младшей возрастной группе третье место в командном зачете заняла сборная Республики Саха (Якутия), а в старшей тройку замкнули легкоатлеты Сахалинской области.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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