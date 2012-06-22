Андрей Аршавин извинился перед болельщиками

22 июня, ZRPRESS. Капитан сборной России по футболу, известный спортсмен Андрей Аршавин в эфире телеканала «100 ТВ» принес извинения всем российским болельщикам за неудовлетворительную игру команды на чемпионате Европы по футболу.

Напомним, сборная России по результатом групповых матчей не прошла в ¼ финала. В решающей встречи россияне проиграли сборной Греции со счетом 0:1.

Андрей Аршавин отметил: «Результат, который мы показали, расстроил нас и, конечно же, болельщиков. Мы это понимаем, и я как капитан от лица игроков, и от себя лично, хотел бы извиниться за тот результат, который мы показали». «Не правильно оставаться в стороне, поэтому я выбрал момент, когда считаю нужным высказаться. Я это делаю один раз, и по этой теме больше высказываться не буду», - добавил спортсмен.

«Золотой Рог».