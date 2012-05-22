Результаты встреч Евро-2012 угадает хряк Вещун

ВЛАДИВОСТОК, 22 мая, ZRPRESS. Украинцы нашли замену немецкому осьминогу-предсказателю Паулю.

На Евро-2012 место скончавшегося осьминога Пауля займет боров по кличке Вещун. Украинскому хряку даже выделили место в фан-зоне, которая расположена в центре Киева, где он и будет предсказывать результаты футбольных матчей европейского чемпионата, который в июне пройдет на полях Украины и Польши.

Как сообщили в пресс-службе мэра Киева, животное будет обитать в специально отведенном «почетном» месте фан-зоны и ежедневно предсказывать результаты предстоящего матча.

Сама фан-зона будет располагаться на Крещатике. На ней установят огромный экран площадью в 150 кв.м. На экране будут в прямом эфире транслировать матчи с восьми стадионов Польши и Украины. Также посмотреть игры можно будет с 6 дополнительных экранов, расположенных по периметру фан-зоны. Помимо экранов, предусмотрены точки быстрого питания, медпункт, усиленная охрана и санузлы. Каждый день чемпионата будут проходить культурно-массовые мероприятия, основанные на традициях украинской культуры. Фан-зона откроется 7 июня в сопровождении концерта и фейерверка.

Боров-прорицатель весит 380 кг. Говорят, что у него хороший и веселый характер, а главное – он любит футбол. Организаторы также утверждают, что за животным ежедневно будут убирать и ухаживать.

Хряку же предстоит только угадывать результаты матчей. Для этого в каждый игровой день в 16:00 местного времени животному будут выставлять две миски с едой, на которых будут нарисованы флаги играющих стран. С какой миски Вещун начнет есть – та сборная и выиграет сегодня.

К слову, кроме хряка результаты Евро-2012 будет предсказывать осьминог Павлик из алуштинского аквариума. Его уже «тестировали» в 2011 году, однако славу другого осьминога Пауля, который два года назад угадал все матчи чемпионата мира в Германии, повторить никому не удалось.

Тогда немцы для получения предсказания в большой аквариум, где жил осьминог, опускали две кормушки: с флагом Германии и её соперника в предстоящем матче. Считалось, что победит тот, кормушка с чьим флагом была вскрыта Паулем первой.

Таким образом, Пауль предсказал результат 4 из 6 матчей сборной Германии на Евро-2008, за исключением матча групповой стадии против Хорватии и финальной игры с испанцами (Пауль все 6 раз выбирал победителем Германию). На чемпионате мира по футболу 2010 в ЮАР Паулю удалось верно предсказать все результаты матчей, включая поражения немцев от команд Сербии и Испании, а также победы над Англией и Аргентиной.

Примечательно, что Паулю предлагали выбирать только из двух победителей, тогда как на групповой стадии чемпионатов мира и Европы возможны и ничьи. Сборная Германии ни разу не играла вничью за 6 матчей на групповых этапах чемпионата Европы 2008 года и чемпионата мира 2010 года.

Пауль предсказал победу Испании в финале чемпионата мира 2010 года над сборной Нидерландов (это был первый и единственный прогноз Пауля на матч без участия команды Германии). По прогнозу Пауля, в матче за бронзовые медали на ЧМ-2010 сборная Германии должна была победить сборную Уругвая. Оба предсказания сбылись, за что Паулю была подарена копия Кубка мира по футболу. По окончании турнира руководство зоопарка объявило, что Пауль более не будет давать прогнозов на результаты матчей. А 26 октября 2010 года Пауль скончался в океанариуме немецкого города Оберхаузен.

Пока его рекорд повторить не смог никто из животных, хотя попытки прославить своих животных-прорицателей предпринимали разные страны. Например, в Финляндии осьминог-оракул Якки из столичного музея Sea Life сделал прогноз на заключительные матчи Чемпионата мира по хоккею.

Якки содержится в отдельном бассейне. Туда сотрудники Sea Life опустили на веревочках четыре заламинированных таблички, изображавшие флаги стран, чьи сборные вышли в полуфиналы мирового первенства: России, Финляндии, Чехии и Словакии.

Даже не коснувшись всех остальных флажков, спрут ухватил всеми своими щупальцами финский и потащил в свою нору, агрессивно реагируя на попытки отобрать у него добычу. Финские болельщики сочли, что предпочтение финскому флагу означает благоприятный прогноз в пользу их сборной. И ошиблись: в полуфинале сборная России разгромила финнов со счетом 6:2. Впрочем, возможно, предсказание Якки попросту неверно интерпретировали.

Кстати португальцы собираются заменить Пауля своим осьминогом-предсказателем. В Португалии сообщили о рождении новой звезды. Как они сотрудники океанариума, это дальний родственник покойного Пауля, который носит почти такое же имя – Пауло. На португальский, так сказать, манер.

Свидетельств родства двух осьминогов не приводится. Правда, пока от специалистов аквариума этого никто и не потребовал. Пауло вступит в бой на Евро-2012, где ему предстоит давать прогнозы на матчи сборной Португалии. Страшно даже подумать, что с ним случится, если команда этой страны выступит неудачно в точном соответствии с предсказаниями оракула. Напомним, что Португалия на Евро попала в так называемую группу смерти: первым соперником станет Германия 8 июня, а дальше предстоят матчи с Данией и Голландией.

Gudok.Ru.