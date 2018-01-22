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"Спартак-Приморье" оступился в Самаре

22 Января 2018, 07:18 | Дальний Восток

Но сохранил лидерство в Суперлиге

Баскетбол. Суперлига – первый дивизион. «Самара» (Самарская область) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 86:69 (21:14, 21:18, 21:16, 23:21)

«Самара»: Голяхов – 21 очко, Лекавичус – 19 (5 передач, 4 перехвата), Зозулин - 16, Яковенко – 14, Тоноян - 8, Головин - 5, Чеваренков - 3, Савенков, Фидий, Синегубов, Чиликин.

«Спартак-Приморье»: Бутянковс – 17 очков (7 подборов), Кривошеев – 16 (14 подборов), Заряжко – 13 (2 подбора, 2 передачи), Смыгин – 8 (7 подборов, 2 передачи, 4 перехвата), Савельев – 5 (1 подбор), Матеюнас – 5 (2 подбора, 3 передачи), Саяпин – 2, Разумов – 2 (3 подбора, 1 передача, 1 перехват, 1 блокшот), Бабайлов – 1 (1 перехват).

«Спартак-Приморье» во втором матче гостевой серии проиграл «Самаре» со счетом 69:86, но сохранил за собой первое место в турнирной таблице Суперлиги. Самым результативным игроков в составе нашей команды стал Артем БТЯНКОВС, набравший 17 очков, а Максим Кривошеев отметился пятнадцатым в сезоне дабл-даблом – 16 очков + 14 подборов.

Как сообщает пресс-служба приморского клуба, «Самара» стартовала с рывка «9:0», забросив три «трешки» подряд. «Спартаку» пришлось балансировать на дистанции 2-3 бросков от соперника, и, сократив к концу четверти разницу до 5 очков, наша команда не смогла помешать ЛЕКАВИЧУСУ забить с сиреной об окончании периода. Хозяевам еще несколько раз везло с бросками на исходе владения и попаданиями с сиреной, а гости весь матч ничего не могли сделать против снайперов соперника. Причем у «Самары» одинаково хорошо из-за дуги попадали практически все основные игроки.

Двузначное преимущество, которым завладели самарцы в конце первой половины, «Спартак-Приморье» так и не смог отыграть до конца матча. В середине третьего периода за счет двух трехочковых ЗОЗУЛИНА преимущество «Самары» выросло до 19 очков. Приморцы отыграли 7 очков подряд, но пропустили «трешку» Голяхова на последней минуте отрезка. Заключительная десятиминутка, в которой хозяева увеличили количество попаданий с периметра до 16-ти, стала формальностью. «Спартак» не опустил руки, боролся, сокращал разницу, но не более.

Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет в Иркутске 25 января, встреча с «Иркутом» начнется в 21:00 по владивостокскому времени.

Милош ПАВИЧЕВИЧ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Сегодня игра, прежде всего, была проиграна в защите. «Самара» забила слишком много бросков, мы с этим не справились. А когда защита не клеится, сложнее играть в нападении. «Самара» - хорошая команда, с которой нам еще предстоит сыграть здесь через полтора месяца, и у нас будет еще один шанс отыграться, так что в нашем противостоянии еще не все закончено.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК «Самара»

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Теги: "спартак-приморье"  баскетбол  милош павичевич 



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