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Два игрока ЦСКА сломали ноги на матче на Дальнем Востоке в 20-градусный мороз
Чудовищная практика Российской премьер-лиги продолжает собирать трагический урожай
Два футболиста ЦСКА — защитник Алексей Березуцкий и полузащитник Георги Миланов — получили переломы малых берцовых костей во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РФПЛ). Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщила пресс-служба армейцев.
У россиянина перелом правой малой берцовой кости со смещением, а у болгарина — левой. Березуцкому в ближайшее время предстоит операция в одной из клиник Германии. О ходе лечения Миланова не сообщается.
Встреча прошла 18 ноября в Хабаровске на стадионе имени Ленина при температуре минус 19 градусов и завершилась победой московского клуба со счетом 4:2. На игре замерз шведский полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум.
Фото Игоря ОНУЧИНА, РИА «Новости».
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