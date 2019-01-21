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Эстафета огня "Детей Азии": Путешествие продолжается
В Ногликском районе Сахалинской области состоялся этап Эстафеты огня I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии». Прибывшую из Охи лампаду на въезде в райцентр из рук хранителей символа игр принял и.о. мэра Павел Кочергин, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе дирекции Игр.
После короткой церемонии встречи, в которой приняла участие даже местная хоккейная команда, возвращавшаяся с соревнований на юге острова, зажженная в Якутии лампада отправилась в спортивный комплекс «Арена», где в течение нескольких часов посмотреть на символ игр смогли все желающие.
- Нужно показывать это детям, впервые на Сахалине проходят подобные игры, можно их назвать даже олимпийскими. Сами соревнования пройдут в Южно-Сахалинске, а здесь мы встречаем эстафету огня. Дети должны посмотреть, поучаствовать, тем более, что они у меня спортсмены - внучка пловец, а внук борьбой только начал заниматься, - объясняет свой визит к месту хранения огня житель Ноглик Владимир Нечаев с внуками Семеном и Варварой Евдокимовыми.
— Я футболист, так что это немного не сезон для меня, но я не переживаю сильно. Стресс — это плохо, когда речь идет о спорте. Но волнение есть, конечно: это для меня как выход на поле, только еще более ответственный, чем обычно, — смущенно улыбается Денис Тирских, которому предстоит открывать эстафету в Ногликах.
Для того, чтобы поучаствовать в эстафете, рассказывает известный сахалинский лыжник Иван Кустов, ему даже пришлось перенести вылет на окружные соревнования по гонкам. Но особого беспокойства по этому поводу он высказывать не стал — в конце концов, подобные события в спортивной жизни региона происходят не каждый год.
После завершения эстафеты на площади перед администрацией города состоялась торжественная передача символов игр - факела и миниатюры с талисманами спортивного турнира и.о. мэра Павлу Кочергину. Еще одной реликвией, которая прочно свяжет Ноглики со спортивной историей «Детей Азии» станет подарок почетного гражданина города Геннадия Псягина - он передал спортивной школе Ноглик фотоальбом с кадрами летних игр «Дети Азии», подаренный ему боксером, министром спорта Якутии Георгием Балакшиным.
Зимние игры «Дети Азии» впервые пройдут в областном центре с 8 по 17 февраля. В них примут участие представители 20 стран: более 1300 спортсменов, 600 судей, 1000 волонтеров. Будет разыгран 91 комплект медалей по 8 видам спорта: лыжные гонки и биатлон, шорт-трек, фигурное катание, хоккей, горные лыжи и сноуборд, прыжки с трамплина.
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