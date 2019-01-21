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Эстафета огня "Детей Азии": Путешествие продолжается

21 Января 2019, 12:36 | Дальний Восток

В Ногликском районе Сахалинской области состоялся этап Эстафеты огня I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии». Прибывшую из Охи лампаду на  въезде в райцентр из рук хранителей символа игр принял и.о. мэра Павел Кочергин, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе дирекции Игр.

 
- Рады и горды одновременно, поддерживаем эту Эстафету огня и проведем ее достойно. Ноглики - это спортивный город, это общеизвестно, признано в области и доказано нашими ребятами на различных турнирах. У нас есть множество уважаемых спортсменов, ветеранов. Именно они понесут факел «Детей Азии» по нашему району, — встречает гостей глава администрации.

После короткой церемонии встречи, в которой приняла участие даже местная хоккейная команда, возвращавшаяся с соревнований на юге острова, зажженная в Якутии лампада отправилась в спортивный комплекс «Арена», где в течение нескольких часов посмотреть на символ игр смогли все желающие.

- Нужно показывать это детям, впервые на Сахалине проходят подобные игры, можно их назвать даже олимпийскими. Сами соревнования пройдут в Южно-Сахалинске, а здесь мы встречаем эстафету огня. Дети должны посмотреть, поучаствовать, тем более, что они у меня спортсмены - внучка пловец, а внук борьбой только начал заниматься, - объясняет свой визит к месту хранения огня житель Ноглик Владимир Нечаев с внуками Семеном и Варварой Евдокимовыми.

 
Уже в полдень 20 января в Ногликах стартовала и сама Эстафета огня — по улицам факел пронесли 15 человек, которых в районе отбирали по обращениям образовательных и спортивных организаций, а также среди почетных граждан и людей, внесших особенный вклад в развитие  муниципалитета. Так что для большинства участников забега приглашение на Эстафету стало сюрпризом — об оказанной им чести они узнали буквально за несколько недель до старта.

— Я футболист, так что это немного не сезон для меня, но я не переживаю сильно. Стресс — это плохо, когда речь идет о спорте. Но волнение есть, конечно: это для меня как выход на поле, только еще более ответственный, чем обычно, — смущенно улыбается Денис Тирских, которому предстоит открывать эстафету в Ногликах.

Для того, чтобы поучаствовать в эстафете, рассказывает известный сахалинский лыжник Иван Кустов, ему даже пришлось перенести вылет на окружные соревнования по гонкам. Но особого беспокойства по этому поводу он высказывать не стал — в конце концов, подобные события в спортивной жизни региона происходят не каждый год.

 
- Это честь для меня, это большое и важное событие. Это гордость для меня, как для спортсмена. Я думаю, «Дети Азии» станут для области на самом деле поворотным событием, толчком для развития спорта. Жаль, что не прошли наши спортсмены в сборную области - у те же наши хоккеисты, которые сегодня являются чемпионами области, - заметил Иван Кустов.

После завершения эстафеты на площади перед администрацией города состоялась торжественная передача символов игр - факела и миниатюры с талисманами спортивного турнира и.о. мэра Павлу Кочергину. Еще одной реликвией, которая прочно свяжет Ноглики со спортивной историей «Детей Азии» станет подарок почетного гражданина города Геннадия Псягина - он передал спортивной школе Ноглик фотоальбом с кадрами летних игр «Дети Азии», подаренный ему боксером, министром спорта Якутии Георгием Балакшиным.

 
21 января лампада с зажженным на территории национального парка «Ленские столбы» Огнем игр отправится в Тымовский район, где пройдет один из самых протяженных этапов эстафеты — в течение одного дня символ игр пронесут по нескольким селам района, расположенным по маршруту с севера на юг Сахалина.

Зимние игры «Дети Азии» впервые пройдут в областном центре с 8 по 17 февраля. В них примут участие представители 20 стран: более 1300 спортсменов, 600 судей, 1000 волонтеров. Будет разыгран 91 комплект медалей по 8 видам спорта: лыжные гонки и биатлон, шорт-трек, фигурное катание, хоккей, горные лыжи и сноуборд, прыжки с трамплина.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: эстафета  дети азии  Курилы  игры  спорт  Дальний Восток  Сахалин 



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