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В бухте Патрокл состоятся тренировочные заезды по ралли-спринту

21 Января 2011, 11:37 | Дальний Восток

Ввиду отмены 15 января проведения официального 1-го этапа чемпионата Приморского края по ралли-спринту (Кубок ПАФ по ралли-спринту) и переноса его на неопределенное время, в ближайшую субботу, 22 января, на льду озера в бухте Патрокл пройдут неофициальные тренировочные заезды.

Участие в тренировке бесплатное, но организаторы предупреждают, что без оформления заявок и ознакомления с правилами никто на лед допущен не будет.

Согласно предварительным данным, основная масса заявок будет подана на 2-й класс (передний привод). Следующим по количеству участников классом будет 4 (turbo 4WD), и чуть меньше просто полноприводных машин. Задний привод явно не в фаворе у любителей ледовых гонок – на участие в заездах подано всего 18 заявок.

Напомним, намеченный на 15 января 1-й этап чемпионата Приморского края по ралли-спринту (Кубок ПАФ по ралли-спринту) не состоялся по метеоусловиям. Главной проблемой для проведения гонок стало отсутствие снега, из которого обычно делаются защитные брустверы вдоль трассы. Примгидромет до конца января никаких осадков не обещает. Все снежные циклоны, по мнению синоптиков, обрушатся на Владивосток в феврале. Тогда и появится возможность сделать брустверы и оборудовать трассу.

Напомним, согласно регламенту гонок, участником соревнования может стать любое физическое лицо, имеющее водительское удостоверение. Соревнования проводятся на стандартных автомобилях, разрешенных к эксплуатации на территории РФ. Состав экипажа – 2 человека (водитель и штурман). Штурманом может стать любое физическое лицо, имеющее право находиться на переднем пассажирском кресле а/м по ПДД.

Автор: Дмитрий Фомичев
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