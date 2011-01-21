Жаркий забег при -25

15-16 января на горнолыжной базе «Грибановка» (с. Анисимовка) в 11-й раз стартовали «Январские обгонялки».

Соревнования представляют собой забег на 6 км («Спринт»), 12 км («Кольцо») и 30 км (траверз «Пидан-Фалаза»). Организаторами выступили клуб Green-tour и Приморская федерация спортивного туризма, спонсоры - магазины «Тибет», «Экип», «Олимп» и ООО «Кока-кола».

Участниками «обгонялок» стали не только любители экстремальных видов спорта, но и шахматисты с разрядом по легкой атлетике и привычкой не искать легких путей в жизни. Победителем на дистанции «Спринт» стал Алексей ЧАХЛОВ, завоевавший зрительские симпатии методом экстремального спуска на пятой точке. На трассе «Кольцо» лучшим оказался Дмитрий ЗОЛОТОРЕВ, в «Траверсе» - Алексей ПРОСТОКИШИН.

По словам Алексея, было бы справедливо первое место разделить на троих: «Между мной, Рафаэлем Мутогаровым и Анатолием Конюховым. Мы же тропили поочередно, а Толя еще и вместо JPS-навигатора работал. Если бы не его навыки в спортивном ориентировании, совсем туго пришлось. Сложная гонка, выматывающая. Семь часов, с полной выкладкой. Поморозились малость… Жена сказала, что больше на такие тренировки не пустит. Шутка».

А представитель Приморской федерации спортивного туризма Сергей СЕРЫЙ, бежавший «Январские обгонялки» в юбилейный 10-й раз, признался: «Хорошие результаты помогла показать погода. Просто невозможно ни идти, ни тем более стоять! Народ так торопился к финишу, погреться, что укатал финишную прямую до состояния бобслейного желоба. Русский экстрим как он есть».

Руководитель туристического клуба Green-tour Владимир ШКРЯБИН был более сдержан в оценках: «Для членов клуба «Январские обгонялки» были отборочным туром всероссийской гонки Red Fox. Мы планируем выставить команду, сейчас много желающих. Но ребята должны понимать, что это будет не прогулка, а всероссийские соревнования, и готовиться надо соответственно».

Впрочем, участник, гулявший на «Траверзе» дольше всех – 13 часов, ввалился в домик группы сочувствующих товарищей после восьми вечера. Тут же потребовал свою порцию пельменей, проглотив которые, изрек: «Хорошие были выходные!!!»