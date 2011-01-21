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На реконструкцию картодрома «Змеинка» будет затрачено 20 млн
Совет по техническим видам спорта Думы г.Владивостока одобрил проект Федерации картинга г.Владивостока о реконструкции картодрома «Змеинка». По предварительным расчетам, обновление дорожного покрытия, строительство трибун и боксов обойдется в 20 млн рублей.
«Федерация картинга представила в администрацию Владивостока проект, расходы на него заложены в городском бюджете, - сказал «ЗР» депутат и член совета по техническим видам спорта Думы Владивостока Павел СЕРЕБРЯКОВ. - Половина средств выделяется в текущем году, половина – в следующем. Планируется провести серьезную реконструкцию трассы, построить трибуны, боксы. Это будет настоящая спортивно-техническая школа. Развитию технических видов спорта во Владивостоке оказывают повышенное внимание. В городе будет сразу несколько мест для тренировок и соревнований. Основным, безусловно, останется стадион «Авангард», но не только он. Уверен, что при должном подходе и участии коммерческих структур в Приморье можно заложить хорошую базу для авто- и мотоспорта. Это может стать визитной карточкой региона. Наш спидвейный клуб «Восток» - чемпион. По соседству в Японии активно развивается дрифтинг, в США – драг-рейсинг. Во Владивостоке можно будет проводить даже международные соревнования».
Председатель федерации картинга г.Владивостока Геннадий ИВАНЦОВ пока остерегается заходить так далеко даже в мечтах: «Давайте начнем со смены дорожного полотна. Первоначально говорилось о 50 млн руб., потом сумма постепенно уменьшалась. Мы не ставим своей задачей конкурировать с проектом технохолдинга «Сумотори» PRIMRING, просто хотим, чтобы 350 спортсменов-картингистов, детей и взрослых, имели площадку для тренировки».
Всего по Приморскому краю действует 18 картинг-клубов, шесть из них во Владивостоке. Появление достойной площадки для соревнований, несомненно, порадует всех.
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