«Луч-Энергия» может усилиться защитниками из Южной Америки

«Луч-Энергия» (Владивосток), в межсезонье затеявший кардинальную перестройку структуры управления клубом и обновление состава команды, впервые в своей истории может пополниться игроками из Южной Америки.

На сборе в Турции штаб желто-синих знакомился с возможностями центрального защитника из Уругвая Дардо КАБАЛЬЕРО и аргентинского защитника Хавьера АЛЬМИРОНА. Оба игрока приглашены на просмотр при содействии главного тренера «Луча-Энергия» Франсиско АРКОСА. Наставник желто-синих еще по окончании прошлого сезона пообещал найти усиление на родине в Испании. Оба потенциальных новобранца в последнее время защищали цвета клубов, выступающих в третьей по значимости футбольной лиге Испании, высшей из двух испанских любительских футбольных лиг. Кабальеро, за свой стиль игры получивший прозвище «Уборочная машина», в «Кордове», Альмирон – в «Жироне».

Из других новостей отметим возвращение во Владивосток хорошо знакомых местной торсиде полузащитника Беслана АДЖИНДЖАЛА, защитника Константина ЛОБОВА и нападающего Юрия РОДЕНКОВА. Атакующую линию может усилить 20-летний форвард тольяттинской «Академии» Евгений СКОБЛИКОВ. В то же время в команде не будет македонского защитника Николы ТОНЕВА, которому, похоже, не нашлось места в составе из-за жесткого лимита на иностранцев.

В ходе первого сбора «Луч-Энергия» провел три контрольных матча, сыграв вничью 2:2 с казахстанским «Акжайык» и уступив 1:2 представителям премьер-лиги нижегородской «Волге» и «Ростову».