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Гонщик из Владивостока стал победителем этапа РДС-Восток в Хабаровске
Второй этап РДС-Восток состоялся в Хабаровске в минувшие выходные. В сложнейших погодных условиях победу одержал гонщик из Владивостока Илья Фёдоров, второе место занял приморский пилот Максим Седых, третье у красноярского гонщика Дамира Идиятулина.
«Дымный дрифт» зрители смогли увидеть только в субботу на квалификации, в воскресенье же перед началом парных заездов пошёл дождь, поэтому вместо дыма зрителей ждали брызги. Однако победитель второго этапа Илья Фёдоров даже в дождливую погоду сумел подарить зрителям немного дыма, правда, не из-под колёс.
«Вчера по сухому асфальту не мог одолеть постановку, не получалось. Саша Булычев посоветовал снять сзади проставки, снял - стало гораздо лучше. К дождю адаптироваться умею, в дождь главное было сделать постановку, эту задачу я выполнил. На финальных заездах пошёл дым из под капота, он и в салон со всей силы попадал. Это был маленький пожар, который сам угас, дождь всё-таки. Я понимал, что за 30 секунд, что длится заезд, пламя сильно разгореться не успеет. Задержал дыхание и поехал. Оказалось, маслом залило турбину. А вообще то, что в такую погоду машину не разбил – это уже хорошо, ну и когда побеждаешь, настроение всегда хорошее», - рассказал победитель второго этапа РДС-Восток Илья Федоров.
Максим Седых занял второе место, однако, по словам пилота, своими заездами он остался недоволен. Бронзовый призёр этапа, пилот РДС-Сибирь Дамир Идиятулин несмотря на погоду и сложности с арендованной машиной, результатом остался доволен. Лучший для себя результат за последние два года показал и Константин Горчаков из Владивостока - он стал четвёртым по итогам этапа.
В этапе принимало участие четверо гонщиков из Хабаровска. Лучший результат у Егора Шумилкина – он в восьмёрке сильнейших. Степан Ним, Артём Дубовик и Евгений Солоненко выбыли ещё в заездах топ-16. Главной причиной невысоких результатов пилоты называют отсутствие трассы для тренировочных заездов. В командном зачёте первое место у команды «Йокогама» в составеЕкатерины Седых, Максима Седых и Ильи Фёдорова.
Ближайший этап РДС-Восток пройдёт во Владивостоке 18 и 19 июля. В Хабаровск большой дрифт вернётся 9 и 10 июля.
Результаты второго этапа РДС-Восток 2016
1. Илья Фёдоров, Nissan Silvia S13, Владивосток;
2. Максим Седых, Nissan Silvia S15, Владивосток;
3. Дамир Идиятулин, Nissan 350Z, Красноярск;
4. Константин Горчаков, Nissan Silvia S13, Владивосток;
5. Александр Булычев, Nissan Silvia S13, Владивосток;
6. Олег Денисевич, Nissan SX180, Дальнегорск;
7. Егор Шумилкин, Nissan Silvia S13, Хабаровск;
8. Екатерина Седых, Nissan Silvia S15, Владивосток;
9. Антон Дубовик, Nissan Silvia S14, Хабаровск;
10. Константин Авшаров, Nissan Silvia S15, Владивосток;
11. Сергей Воробьёв, Nissan Laurel, Владивосток;
12. Алексей Несмеян, Nissan Skyline JZR34, Владивосток;
13. Алексей Линьков, Toyota Mark II, Владивосток;
14. Роман Нехай, Nissan Skyline R32, Владивосток;
15. Степан Ним, Toyota Supra, Хабаровск;
16. Евгений Солоненко, Toyota Supra, Хабаровск.
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