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ФУТБОЛ: "Луч-Энергия" отказывается от услуг Александра Тихоновецкого

18 Декабря 2013, 21:15 | Дальний Восток

Один из самых известных футболистов в истории "Луча-Энергия" может закончить карьеру игрока.

Как сообщает официальный сайт желто-синих, главный тренер Александр ГРИГОРЯН в очередной раз подтвердил, что "не видит" 34-летнего нападающего в основном составе и намерен отказаться от его услуг. Вместе с тем не исключено, что Тихоновецкий останется в клубе на административной либо тренерской работе.

По сведениям ZRPRESS.RU, есть вариант продолжения игровой карьеры Тихоновецкого на Сахалине, где одноименный клуб может ставить задачу выхода в ФНЛ.

Помимо Тихоновецкого команду покинут еще два футболиста: 27-летний центральный полузащитник Даниил ГРИДНЕВ, сыгравший за "Луч-Энергию" 19 игр, и 25-летний крайний защитник Сергей КОЛЫЧЕВ, в активе которого 15 матчей в ФНЛ и 25 матчей во втором дивизионе. Поиски игроков на освободившиеся позиции уже начался.

При этом Александр Григорян заявил, что в своей работе он по-прежнему будет делать ставку на футболистов, которые поедут во Владивосток "по понятиям", а не за деньгами.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото ФК "Луч-Энергия".

 

Автор: Олег Клименко
Теги: футбол  "луч-энергия"  ФНЛ 



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Комментарии

  • поЦоны с раЁна08:22, 20.12.2013#

    Он чё, опять дунул ))) ?

  • Володя16:52, 20.12.2013#

    Тренеру виднее, он знает своё дело, значит так надо.

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