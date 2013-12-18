ФУТБОЛ: "Луч-Энергия" отказывается от услуг Александра Тихоновецкого

Один из самых известных футболистов в истории "Луча-Энергия" может закончить карьеру игрока.

Как сообщает официальный сайт желто-синих, главный тренер Александр ГРИГОРЯН в очередной раз подтвердил, что "не видит" 34-летнего нападающего в основном составе и намерен отказаться от его услуг. Вместе с тем не исключено, что Тихоновецкий останется в клубе на административной либо тренерской работе.

По сведениям ZRPRESS.RU, есть вариант продолжения игровой карьеры Тихоновецкого на Сахалине, где одноименный клуб может ставить задачу выхода в ФНЛ.

Помимо Тихоновецкого команду покинут еще два футболиста: 27-летний центральный полузащитник Даниил ГРИДНЕВ, сыгравший за "Луч-Энергию" 19 игр, и 25-летний крайний защитник Сергей КОЛЫЧЕВ, в активе которого 15 матчей в ФНЛ и 25 матчей во втором дивизионе. Поиски игроков на освободившиеся позиции уже начался.

При этом Александр Григорян заявил, что в своей работе он по-прежнему будет делать ставку на футболистов, которые поедут во Владивосток "по понятиям", а не за деньгами.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото ФК "Луч-Энергия".