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ФУТБОЛ: "Луч-Энергия" отказывается от услуг Александра Тихоновецкого
Один из самых известных футболистов в истории "Луча-Энергия" может закончить карьеру игрока.
Как сообщает официальный сайт желто-синих, главный тренер Александр ГРИГОРЯН в очередной раз подтвердил, что "не видит" 34-летнего нападающего в основном составе и намерен отказаться от его услуг. Вместе с тем не исключено, что Тихоновецкий останется в клубе на административной либо тренерской работе.
По сведениям ZRPRESS.RU, есть вариант продолжения игровой карьеры Тихоновецкого на Сахалине, где одноименный клуб может ставить задачу выхода в ФНЛ.
Помимо Тихоновецкого команду покинут еще два футболиста: 27-летний центральный полузащитник Даниил ГРИДНЕВ, сыгравший за "Луч-Энергию" 19 игр, и 25-летний крайний защитник Сергей КОЛЫЧЕВ, в активе которого 15 матчей в ФНЛ и 25 матчей во втором дивизионе. Поиски игроков на освободившиеся позиции уже начался.
При этом Александр Григорян заявил, что в своей работе он по-прежнему будет делать ставку на футболистов, которые поедут во Владивосток "по понятиям", а не за деньгами.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото ФК "Луч-Энергия".
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Он чё, опять дунул ))) ?