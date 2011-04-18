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Затраты на ЧМ по футболу в 2018 году в России оценены в 140 млрд рублей

18 Апреля 2011, 19:33 | Дальний Восток

Затраты на проведение Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, превысят 140 млрд руб. Об этом заявил министр спорта и молодежной политики РФ Виталий Мутко в эфире НТВ.

Он отметил, что концепция предполагает проведение матчей мирового первенства на 16 стадионах в 13 городах страны.

«Основных затрат потребует строительство стадионов — это порядка 116 млрд руб. Однако шесть стадионов уже строятся, поэтому государству нужно будет вложить около двух третей от этой суммы. Остальное вложат спонсоры», — отметил Мутко.

Также дополнительных расходов потребует организация тренировочных баз и мест размещения для спортсменов, сообщает ИА "Росбалт".

«Около 10 млрд руб. потребует создание тренировочных баз. Мы для каждой команды должны создать такую базу. Также около 12 млрд потребуется на организацию мест размещения, где они должны жить», — подчеркнул Мутко.

Автор: ИА "Росбалт"
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