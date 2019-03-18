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Cамый крупный банк Дальнего Востока не смогли продать с первой попытки
ЦБ вернется к рассмотрению этого вопроса еще раз по итогам 2019 года
Аукцион по продаже принадлежащих Банку России акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) признан несостоявшимся в связи с тем, что из двух допущенных к аукциону участников фактически ни один не принял участие в торгах. АТБ на данный момент не может стоить менее 6 млрд рублей, после возвращения к вопросу о продаже банка будут также определены возможные ценовые параметры продажи, зампред ЦБ Василий ПОЗДЫШЕВ.
«Участники не вышли на торги, поэтому аукцион признан не состоявшимся. При подготовке к аукциону мы не исключали и такого варианта развития событий. Банк России не отказывается от планов продажи Азиатско-Тихоокеанского банка. Мы вернемся к рассмотрению этого вопроса еще раз по итогам 2019 года, чтобы потенциальные инвесторы смогли оценить перспективы работы банка с учетом его годовых результатов работы», - сказал г-н Поздышев.
К участию в аукционе были допущены два банка - Совкомбанк и Московский кредитный банк (МКБ). Первый объяснил решение не участвовать в торгах завышенной ценой актива, МКБ - пересмотром взглядов на регион присутствия АТБ.
В связи с тем, что продажа банка отложена на несколько кварталов, в ближайшее время в банке будут созданы постоянные органы управления. Василий Поздышев подчеркнул, что клиенты банка могут не беспокоиться за сохранность своих средств, размещенных в банке, решение ЦБ о гарантировании непрерывности деятельности банка сохраняется.
Досье газеты «Золотой Рог»: ЦБ РФ в декабре объявил о планах провести 14 марта 2019 года открытый аукцион по продаже 99,99% акций АТБ. Стартовая цена продажи - 9,857 млрд рублей (размер собственного капитала банка). Аукцион планировался в электронной форме с понижением стартовой цены продажи (голландский аукцион), шаг снижения - 1,286 млрд рублей. Минимальная цена продажи - 6 млрд рублей (размер уставного капитала банка).
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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