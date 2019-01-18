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На Сахалине представили образцы формы I зимних Международных спортивных игр "Дети Азии"
В Южно-Сахалинске состоялась презентация одежды, которую будут использовать волонтеры, судьи и представители оргкомитета. Комплекты представлены в трех цветах: зеленом – для волонтеров, синем – для организаторов и оранжевом – для судей, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе дирекции Игр.
Среди предметов экипировки- штаны, футболки, флисовые кофты, жилетки, утепленные штаны, куртки, шапки, шарфы и перчатки. В общей сложности в область поступили около 2 тысяч комплектов. Дизайн одежды выполнен с учетом пожеланий участников игр. Ее производитель – известная компания, которая экипирует национальные сборные команды на Олимпиадах и чемпионатах мира.
- Одежда надежная, в ней не холодно даже в якутские морозы. Волонтеры, судьи и организаторы большую часть времени будут проводить на открытом воздухе. Поэтому функциональные качества были очень важны при разработке. Я уверен, что ребята не замерзнут, - отметил генеральный директор дирекции I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» Владимир Максимов.
В ближайшее время состоится презентация медалей I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии».
Досье газеты «Золотой Рог»
Масштабные соревнования пройдут в областном центре с 8 по 17 февраля. Их участниками станут представители 20 стран: более 1300 спортсменов, 600 судей, 1000 волонтеров. Будет разыгран 91 комплект медалей по 8 видам спорта: лыжные гонки и биатлон, шорт-трек, фигурное катание, хоккей, горные лыжи и сноуборд, прыжки с трамплина.
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