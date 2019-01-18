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На Сахалине представили образцы формы I зимних Международных спортивных игр "Дети Азии"

18 Января 2019, 11:38 | Дальний Восток

В Южно-Сахалинске состоялась презентация одежды, которую будут использовать волонтеры, судьи и представители оргкомитета. Комплекты представлены в трех цветах: зеленом – для волонтеров, синем – для организаторов и оранжевом – для судей, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе дирекции Игр.

Среди предметов экипировки- штаны, футболки, флисовые кофты, жилетки, утепленные штаны, куртки, шапки, шарфы и перчатки. В общей сложности в область поступили около 2 тысяч комплектов. Дизайн одежды выполнен с учетом пожеланий участников игр. Ее производитель – известная компания, которая экипирует национальные сборные команды на Олимпиадах и чемпионатах мира.


 

- Одежда надежная, в ней не холодно даже в якутские морозы. Волонтеры, судьи и организаторы большую часть времени будут проводить на открытом воздухе. Поэтому функциональные качества были очень важны при разработке. Я уверен, что ребята не замерзнут, - отметил генеральный директор дирекции I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» Владимир Максимов.

 
Куртки выполнены из трехслойной конструкции, которая удерживает тепло,защищает от ветра и влаги. Отстегивающийся капюшон регулируется как по глубине, так и по ширине. Куртки имеют два боковых кармана на молнии и еще два - на груди. Дополнительный малый карман - для ски-пасса - находится в рукаве.

 
На одежде изображены логотипы игр с применением современных технологий:компьютерной вышивки, сублимации и печати. Эксклюзивная графика в цветах брендбука выражена яркими декоративными деталями на всей экипировке.

В ближайшее время состоится презентация медалей I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии».

Досье газеты «Золотой Рог»

Масштабные соревнования пройдут в областном центре с 8 по 17 февраля. Их участниками станут представители 20 стран: более 1300 спортсменов, 600 судей, 1000 волонтеров. Будет разыгран 91 комплект медалей по 8 видам спорта: лыжные гонки и биатлон, шорт-трек, фигурное катание, хоккей, горные лыжи и сноуборд, прыжки с трамплина.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: форма  Южно-Сахалинск  дети азии  спорт  игры  Сахалин  презентация 



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