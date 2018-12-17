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На Сахалине презентовали Эстафету огня I зимних международных спортивных игр "Дети Азии"

17 Декабря 2018, 13:42 | Дальний Восток

Маршрут эстафеты огня и хранителей I зимних международных спортивных игр «Дети Азии» презентовали на Сахалине

В историческом парке «Россия - моя история» состоялась презентация Эстафеты Огня и, наконец-то, общественность узнала имена хранителей.

Старт эстафете огня дадут за 50 дней до начала I зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Зажжение, традиционно, проходит с соблюдением древних обычаев, в Якутии, на родине спортивных игр. Обряд проведут 22 декабря в Национальном природном парке «Ленские столбы». Оттуда пламя доставят в столицу Республики – город Якутск, где 23 декабря эстафета пройдёт по центральным улицам города. 

- До международных игр «Дети Азии» остается совсем немного времени. Уже совсем скоро в столицу игр - Южно-Сахалинск, прибудут сотни спортсменов. За 50 дней до старта будет зажжен огонь. Это целый ритуал, который соблюдается всегда. Каждый сахалинец станет свидетелем этого движения и сможет прикоснуться к этому событию, - отметил генеральный директор дирекции игр Владимир Максимов.


 
В новогоднюю ночь, когда куранты пробьют 12, символ игр прибудет на главную площадь Южно-Сахалинска. Где его передадут на временное хранение руководству области.  Начиная с момента зажжения Огня, на всём протяжении Эстафеты его будут сопровождать хранители Огня. Ими стали три сахалинских спортсмена олицетворяющих собой красоту спорта, активную жизненную позицию и пропагандирующих здоровый образ жизни. Вдвойне символично, что двое из них являются участниками летних Игр «Дети Азии»:

- руководитель группы хранителей Огня I зимних международных спортивных игр «Дети Азии» - мастер спорта России, победитель летних игр «Дети Азии» 2004 года Роман Трубецкой;

- хранитель Огня, мастер спорта по легкой атлетике, член сборной России, финалистка летних игр «Дети Азии» 2008 года Карина Глебова;

- хранитель Огня, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, победитель и финалист Дальневосточных и Всероссийских соревнований Ильяс Нургалиев.

- Это очень ответственная и почетная миссия. Когда мне поступило предложение от дирекции, то я долго не думала и сразу согласилась. Надеваешь форму, понимаешь, что это история и я в ней участвую, - поделилась Карина Глебова.

- Я ради такого события пропускаю учебу. Спасибо моим преподавателям за то, что отпускают меня. Я обязательно все сдам и выучу, - сказал Нургалиев Ильяс.


 
 

Хранители отвечают за сохранность и горение Огня Игр во время эстафеты. Спортсмены будут сопровождать пламя на всем пути следования эстафеты: с момента зажжения в Якутии до церемонии открытия Игр. Во время бегового этапа они будут помогать передавать огонь Зимних Игр «Дети Азии» 2019 из колбы в факел, от факела к факелу. Им предстоит преодолеть 4112 км.

Эстафета огня на Сахалине стартует 7 января. В этот день символ игр отправится на Курильские острова, а 18 января пламя начнет свое шествие по острову Сахалин, с самого северного города острова -  Охи.


 

- Поздравляю нас с этим историческим событием. Хочу отметить, что факел огня выпущен специально к играм и сделан в виде Сахалинской области, в том числе и Курильских островов. Всего выпущено 32 факела, и они останутся в каждом районе Сахалинской области, где пройдет огонь, - добавил заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов.


 

В каждом населенном пункте символ Игр понесут факелоносцы. На эту роль выбрали более 360 челок. В списке - выдающиеся спортсмены, политики, организаторы игр и другие почетные гости. По аналогии с Олимпийским огнем он прибудет в Южно-Сахалинск 9 февраля, когда и состоится церемония открытия I зимних игр «Дети Азии».

Сегодня на презентации были представлена одежда, в которой будут бежать факелоносцы. Она выполнена из современных и технологичных тканей, которая не позволит им замерзнуть.


 

Досье газеты «Золотой Рог»

I зимние международные спортивные игры «Дети Азии» - единственный спортивный проект в России, который проводится под патронатом Международного Олимпийского Комитета.  Игры в нашем городе позиционируются, как подготовительный этап к зимним Юношеским Олимпийским играм 2020 года, которые состоятся в Лозанне.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: дети азии  игры  Дальний Восток  спорт  Сахалин  эстафета 



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