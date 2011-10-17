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Приморские яхтсмены заняли призовые места на международной регате «Кубок Адмирала Ли Су Сина - 2011»

17 Октября 2011, 16:33 | Дальний Восток

С 14 по 16 октября в Республике Корея прошла международная регата «5-й Кубок Адмирала Ли Су Сина».

По традиции, в регате приняли участие приморские яхтсмены. Напомним, что в прошлом году сразу три первых места ОRC-группы были у наших спортсменов.

Соревнование проходило в двух классах. В классе ORC-club приняло участие 18 яхт из Франции, Индии, Италии и Кореи. Россию в этом классе представили приморские яхты: «Time Machine», «Gastion», «First», «Megazip», «No Applause», «Fortune», «Tiburon».

В Open-class участников было больше – в гавань Тоньена пришло 76 яхт из Японии, США, Вьетнама, Хорватии, Великобритании, Китая, Греции, Австралии, Финляндии, Германии, Бельгии, Швеции и Кореи. Россию в этом классе представили яхты из Приморского края: «Decision», «Vesta», «Thalassa», «Carrera».

14 октября состоялась церемония открытия регаты "Кубок Адмирала Ли Су Сина".

В субботу, 15 октября, прошло две короткие гонки. Первая гонка была, пожалуй, чересчур короткой - она длилась всего несколько минут.

Буквально за пять минут до старта ветер пропал, гоночный комитет вовремя не успел вовремя отреагировать и запустил первую гонку. Первая стартовая группа ORC-club с трудом смогла оторваться от стартовой линии, а тут пришло время начинать гонку группе Open, и на линии старта образовалась толчея. Гоночный комитет сразу после старта решил гонку прекратить.

Через полчаса пришел устойчивый ветер, и яхты рванулись в гонку. На первом знаке с отрывом шла яхта "Секси Бусан", а за ней приморские яхты.

Вторая гонка прошла очень динамично, ветер усилился, (прогноз сбылся на 90%). На первом знаке в ORC-club лидером была яхта "Тибурон", она оторвалась от корейской яхты "Секси Бусан" приблизительно на 200 метров, однако перед самым финишем более легкая корейская лодка вырвала победу.

В воскресенье, 16 октября, прошла третья и заключительная гонка вокруг острова Огок.

На этой регате впервые провели такую длинную гонку, дистанция была практически в два раза больше, чем обычно. Хотя по прогнозу был очень сильный ветер, но по факту оказался чуть сильнее, чем в предыдущий день. Гонка началась вовремя. Яхты растянулись вдоль стартовой линии на 300 метров.

Самая выгодная позиция находилась справа, у судейского судна. И яхты класса ORC-club поместились без проблем (хотя лидер гонки «Секси Бусан» выбрал позицию в середине линии, что оказалось очень удачно).

В Open-классе яхты возле судейского судна собрались очень плотно, и, в результате, не обошлось без столкновений.

Яхта «Лакки Лука» столкнулась с яхтой «Эдельвейс», а «Эдельвейс» в свою очередь въехала в корму большого судейского катамарана. К счастью, все остались живы и невредимы.

Первую четверть дистанции яхты проходили под прикрытием гор, и те лодки, которые шли в середине пролива имели преимущества в ветре.

Именно там успела проскочить яхта из Кореи «Секси Бусан» и японская яхта «Бамбино»

из ORC-club класса.

Приморская яхта «Каррера» после первого гоночного дня получила 5% штрафа за несвоевременное оформление листа прихода. Если бы не этот факт, то разрыв между первым и вторым местом был бы минимальным.

В итоге, наши яхтсмены взяли призовые места в регате:

В классе ORC-club:

1 место – «Секси Бусан»

2 место – «Мегазип», капитан Евгений Картавцев (на фото)

3 место – «Но апплауз», капитан Денис Логутенко

4 место – «Фортуна», капитан Валерий Диченко

В классе Open:

1 место – «Тим Корея»

2 место – «Каррера», капитан Сергей Беляев

Автор: Светлана Пархомчук
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