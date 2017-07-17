Дальневосточный экипаж успешно выступает на международных гонках

Сергей Шалыгин из Тынды (Амурская область) и Артем Канивец из Находки (Приморский край) успешно преодолевают этапы международной автомобильной гонки «Шелковый путь» (Silkwayrally), которая проходит с 7 по 22 июля по территории России, Казахстана и КНР.

Старт ралли был дан в Москве у стен Кремля, затем гонщики прошли скоростные участки до границы с Казахстаном, преодолели казахские степи, прошли вдоль Турксиба, а дальше, перевалив хребты Тянь-Шаня, будут показывать мастерство в дюнах и в китайской части пустыни Гоби.

Общая протяженность маршрута более 9,5 тысяч километров. В соревнованиях принимают участие такие именитые мастера автоспорта, как Стефан Петрансель и Себастьен Лёб из Франции, команды КАМАЗ-Мастер, МАЗ, HINO, TEAM PEUGEOT TOTAL, XTREME PLUS.

Единственный экипаж, представляющий Дальний Восток, выступает соло на автомобиле Toyota Land Cruiser 80. Дальневосточники уже в 7-й раз проходят «Шёлковый путь» и все время финишировали, что удается далеко не всем.

«Мы чувствуем поддержку земляков, даже здесь – за тысячи километров от дома. Спасибо большое. Будем стараться отстоять честь нашего Дальнего Востока», - сказал Сергей Шалыгин.

На Silkwayrally-2017 Сергей Шалыгин и Артем Канивец уверенно занимают середину турнирной таблицы. На шестом этапе дальневосточный экипаж улучшил свои позиции.

«Скоростной участок был 389 километров, первые сто - пыль, а потом дождь, как будто на небесах ванную перевернули, я такого дождя ещё не видел. С сопок вода стала собираться в низинах и долина превращается в озеро, народ стал совершать ошибки и на торможении просто улетать в овраги. Грузовики развалили мост, нам пришлось искать объезд, и мы успешно справились», - рассказал Артем Канивец.

Уже на первых гонках соперники отмечали, что дальневосточный экипаж всегда приходит на выручку, невзирая на то, что гонка идет на время.

«Дальневосточники всегда отличались «чувством локтя» и готовностью прийти на помощь, а бескрайние просторы Дальнего Востока и преодоление естественных препятствий в условиях тайги и бездорожья всегда делали дальневосточных водителей более опытными и готовыми к всевозможным трудностям. Так что уверен, что наши спортсмены покажут на «Шелковом пути» достойный результат», - сказал заместитель директора Департамента внешнеэкономической деятельности, привлечения частных инвестиций Минвостокразвития России Сергей Лесков.

Финиш ралли-марафона намечен на 22 июля в столице тринадцати династий императоров Китая, отправной точке Великого Шёлкового пути, городе Сиань.

Следить за выступлением дальневосточного экипажа на Silkwayrally можно на официальном сайте гонки.

Фото: пресс-служба ралли "Шелковый путь"

Газета "Золотой Рог", Владивосток