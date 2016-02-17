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В Якутии идет активная подготовка к Международным Играм "Дети Азии"
- Александр Васильевич, как идет подготовка к Играм?
- Сегодня заслушали доклады всех комиссий, которые работают над проведением Игр «Дети Азии». Но окончательную оценку о ходе подготовки мы сможем сделать 25 февраля, когда выступят представители Роспотребнадзора и руководители комиссий по пожарной безопасности и подготовке объектов. Вот тогда мы сможем дать наиболее точную информацию о ходе подготовки.
Большая часть запланированных работ находится на этапе готовности. Я уже третий раз руковожу работой оперативного штаба, и знаю, что в феврале традиционно разворачивается организационная работа. И эта работа связана с такими важными моментами как питание, размещение и места проведения соревнований. Сейчас мы не можем говорить о том, что они готовы на 100 %, потому что только начались ремонтные работы.
А окончательная информация, в принципе, будет в середине июня, когда мы можем заявить о соответствующей готовности. Сборные команды республики по видам спорта готовятся по плану, и мы надеемся, что они выступят успешно.
- Ваше мнение о новом формате Игр: Якутск – зарубежная страна – Якутск?
- Это решение Международного комитета Игр «Дети Азии», и я к этому отношусь положительно. Мы в течение довольно длительного периода работали над тем, чтобы уровень Игр поднялся еще выше.
- Спортивные объекты Якутска справятся проведением соревнований по 22 видам спорта?
- Справятся, благо в Якутске есть такие великолепные спортивные объекты, как ЦСП «Триумф», плавательный бассейн «Чолбон», стадионы «Туймаада» и «Юность», Ледовый дворец «Эллэй Боотур». На сегодняшний день есть подробное расписание соревнований VI Игр «Дети Азии».
- Есть ли проблемы, связанные с тем, что соревнования по некоторым видам спорта в Якутии будут проводиться впервые?
- Министр спорт Республики Саха (Якутия) Михаил Гуляев докладывает, что нет проблем в этой области. На эти новые для нас виды будут приглашены квалифицированные судьи. Необходимое оборудование имеется. Все международные стандарты будут соблюдены, поэтому я думаю, что здесь не будет никаких проблем. У нас судейская комиссия традиционно работает на очень хорошем уровне. И я надеюсь, что так будет и на этот раз.
- Александр Васильевич, а как вы оцениваете значение Игр «Дети Азии»?
- Эти Игры имеют большое значение не только для нашей республики, но и всей Российской Федерации. Те несколько тысяч молодых людей, участвовавшие в Играх «Дети Азии», очень хорошо относятся к нашей стране. Участие в Играх они справедливо оценивают как один из самых положительных моментов в их жизни, это очень важно в политическом, духовном и культурном смыслах. И, конечно же, не все они станут великими спортсменами, но позитивное чувство яркого праздника у них останется навсегда.
Федор РАХЛЕЕВ, пресс-центр VI МСИ «Дети Азии».
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