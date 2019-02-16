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На Сахалине завершились Первые международные зимние игры "Дети Азии"
В Южно-Сахалинске на стадионе «Спартак» состоялась красочная церемония закрытия Первых международных зимних игр "Дети Азии", которая стала кульминацией большого спортивного праздника, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Дирекции Игр.
Яркое шоу, собравшее несколько тысяч зрителей, подготовила внушительная постановочная группа: артисты, художники, режиссеры, декораторы и строители.
Церемонию открыло выступление известного якутского ансамбля танца «Гулун». Далее свои творческие номера показали коллективы балета на льду из Москвы и Санкт-Петербурга, местные творческие силы. Бурными овациями зрители встретили выступление столичного гостя Влада Топалова и взмывшие вслед за этим в вечернее небо огни фейерверка.
После того, как был спущен официальный флаг игр, об их закрытии объявил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.
— Первые зимние игры «Дети Азии» завершены! И я искренне благодарю всех, кто сделал эти соревнования настоящим праздником. Мы увидели зрелищные состязания, накал спортивной борьбы. Ребята показали огромную волю к победе. Но самым ценным стала атмосфера дружбы, которая царила в дни соревнований. Надеюсь, что Сахалин оставил в сердцах наших гостей самые приятные впечатления. Мы всегда будем рады видеть вас снова, — обратился Валерий Лимаренко к собравшимся.
Почетный гость игр, легенда мирового хоккея и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отметил великолепную организацию соревнований на Сахалине.
— Я в восторге от того, что увидел на острове. Это фантастическая атмосфера настоящего спортивного праздника. Спасибо сахалинцам, за то, что стали родоначальниками новой спортивной традиции в России, организовав первые зимние игры «Дети Азии». На островной земле родилась большая спортивная семья. Уверен, что дети, участвовавшие в играх, станут друзьями на долгие годы, а мы, взрослые, последуем их примеру, — сказал Вячеслав Фетисов.
Участниками Первых зимних игр «Дети Азии» на Сахалине, которые прошли под патронатом Международного олимпийского комитета и эгидой ЮНЕСКО, стали 1196 спортсменов из 20 стран. В их числе - Казахстан, Монголия, Узбекистан, Туркменистан, Непал, Республика Корея, Таиланд, Гонконг, Иордания, Таджикистан, Филиппины, Япония, Афганистан, Киргизия, ОАЭ, Индия, Кувейт, Сирия, Армения. Россию представляли команды из Сахалинской области, Якутии, Москвы, Татарстана, Башкортостана, Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов.
Спортсмены разыграли 93 комплекта медалей в восьми видах спорта — горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей.
Сборная Сахалинской области в общем медальном зачете игр заняла третье место. У островных спортсменов - 26 наград различного достоинства. На первой позиции расположилась команда Уральского федерального округа, на второй – Москвы.
К «Детям Азии» на Сахалине была проведена большая подготовительная работа, в частности, построена входная группа на СТК «Горный воздух», модернизирована канатная дорога. Уникальный, не имеющий аналогов в стране по доступности, горнолыжный курорт стал еще более комфортным. В Южно-Сахалинске построили уникальный лыже-биатлонный комплекс с самой современной на Дальнем Востоке мишенной системой и самым сложным рельефом трасс, провели реконструкцию сноуборд-парка, трамплинного комплекса. На всех объектах, где проходили соревнования, было полностью обновлено оборудование. Все это будет активно использоваться и после соревнований.
- Сахалинская область доказала, что может принимать крупные международные соревнования. Только в волонтерской программе игр было задействовано 1000 человек, в том числе из других регионов России и иностранных государств. Ребята работали атташе спортивных команд, переводчиками, гидами, помогали на спортивных объектах, - отметил президент Международного комитета игр «Дети Азии» Дмитрий Глушко. – Следующие зимние игры пройдут в 2021 году и сейчас решается вопрос о месте их проведения. Среди претендентов - несколько регионов России и стран Азии. Принимать соревнования в 2021 году хочет и Сахалин. Я уверен, что это самое лучшее место для игр.
Дмитрий Глушко добавил, что сейчас успешный опыт проведения Первых зимних игр «Дети Азии» у Сахалинской области перенимают делегации из Монголии и Кемеровской области.
Напомним, что команда ДФО, в составе которой участвовали спортсмены из Приморья, заняла по итогам Игр седьмое место в медальном зачете, набрав 10 медалей: 3 золота, 3 серебра и 4 бронзы. Больше всех золота увезли спортсмены из Уральского федерального округа - 10 медалей. С 9-ю медалями высшего достоинства закончила Игры Москва. Сахалинская область, Республика Корея и Сибирский федеральный огруг завоевали по 8 золотых медалей.
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