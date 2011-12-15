Минспорттуризм и Камчатский край подписали соглашение о сотрудничестве

В ходе рабочей встречи министра спорта, туризма и молодежной политики РФ Виталия МУТКО и губернатора Камчатского края Владимира ИЛЮХИНА подписано соглашение о сотрудничестве Минспорттуризм РФ и Камчатского края.

Документ предусматривает развитие на Камчатке базовых видов спорта для подготовки резерва спортивных сборных команд страны. В перечень вошли горнолыжный спорт, сноуборд, тхэквондо. Кроме того, планируется развитие инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, строительство новых и модернизация имеющихся баз и центров для спортивных сборных команд.

«Наряду с некой формальной стороной подписания Соглашения я полагаю, что данный документ даст толчок развитию физической культуры и спорта в Камчатском крае. Появится возможность, основываясь на Соглашении, входить в различные программы, в том числе и федеральные, которые сегодня есть в этой сфере. Думаю, это очень позитивно скажется на нашей общей работе», – прокомментировал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.