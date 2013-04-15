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Валерий Диченко из Приморья стал третьим среди российских буеристов
В Курминском заливе завершился Кубок Байкала по буерному спорту в классе «DN» и Первенство России в классе «Оптимист Ледовый», проходившие с 7 по 12 апреля.
Приморский край на соревнованиях представляли Антон Колоцей и Марк Лисовицкий в классе «ОЛ»; Юрий Сухарев, Витайлий Тимофеев и Валерий Диченко в классе «DN». Командой руководил тренер Михаил Дружинин.
В соревнованиях участвовало 43 DN-a (из России, США, Германии, Польши, Великобритании, Швейцарии, Швеции, Нидерландов) и 9 буеров класса ОЛ.
В этом году погодные условия выдались нелёгкими: отсутствие ветра и внезапное его появление, едва заметный поток и шквалистые порывы, дождь, снег и солнце.
Если в день открытия, 7 апреля, по словам иностранных буеристов, «от нуля до двадцати метров раздувало за одно биение сердца», то в первый гоночный день ветер закончился совсем. Гонки отменили. 9 апреля утро обещало примерно такое же продолжение. Все уже расслабились, но в 14:00 потянуло с севера. При ветре, силой 3-4 м/с, удалось провести три гонки в классах «DN» и «ОЛ». 10 апреля снова большую часть времени участники провели в ожидании ветра: единственная гонка за день в «DN» стартовала только в 16:30. В ночь с 11 на 12 апреля дождём смыло весь снег со льда, а ветер стабильно дул 10 м/с, до 15 м/с на порывах.
Рон Шерри (США), безусловный лидер соревнований, пальму первенства никому не уступил. Так же дела обстояли и у двух Шнайдеров: Мартина (Германия) и Якоба (Польша) – второе и третье место соответственно.
Валерий Диченко, представитель Приморского края, показал прекрасный результат, став третьим среди российских буеристов и заняв общее 11 место.
Виталий Тимофеев занял по итогу 34 место, Юрий Сухарев - 37.
А на Первенстве России Антон Колоцей, завоевав лидерство ещё во второй гоночный день, так и не уступил никому: он - безоговорочный победитель соревнований. Марк Лисовицкий, который впервые участвовал в подобных соревнованиях, занял 7 место из 9 и получил отличную тренировку для будущих побед, сообщила пресс-служба яхт-клуба «Семь Футов».
ZRPRESS.Ru, Владивосток, фото: Евгений Ряжев.
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