www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.29 р. 100 JPY: 57.33 р.
EUR: 73.09 р. 10 CNY: 95.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Знай наших!
Распечатать

Валерий Диченко из Приморья стал третьим среди российских буеристов

15 Апреля 2013, 15:04 | Дальний Восток

В Курминском заливе завершился Кубок Байкала по буерному спорту в классе «DN» и Первенство России в классе «Оптимист Ледовый», проходившие с 7 по 12 апреля.

Приморский край на соревнованиях представляли Антон Колоцей и Марк Лисовицкий в классе «ОЛ»; Юрий Сухарев, Витайлий Тимофеев и Валерий Диченко в классе «DN». Командой руководил тренер Михаил Дружинин.

В соревнованиях участвовало 43 DN-a (из России, США, Германии, Польши, Великобритании, Швейцарии, Швеции, Нидерландов) и 9 буеров класса ОЛ.

В этом году погодные условия выдались нелёгкими: отсутствие ветра и внезапное его появление, едва заметный поток и шквалистые порывы, дождь, снег и солнце.

Если в день открытия, 7 апреля, по словам иностранных буеристов, «от нуля до двадцати метров раздувало за одно биение сердца», то в первый гоночный день ветер закончился совсем. Гонки отменили. 9 апреля утро обещало примерно такое же продолжение. Все уже расслабились, но в 14:00 потянуло с севера. При ветре, силой 3-4 м/с, удалось провести три гонки в классах «DN» и «ОЛ». 10 апреля снова большую часть времени участники провели в ожидании ветра: единственная гонка за день в «DN» стартовала только в 16:30. В ночь с 11 на 12 апреля дождём смыло весь снег со льда, а ветер стабильно дул 10 м/с, до 15 м/с на порывах.

Рон Шерри (США), безусловный лидер соревнований, пальму первенства никому не уступил. Так же дела обстояли и у двух Шнайдеров: Мартина (Германия) и Якоба (Польша) – второе и третье место соответственно.

Валерий Диченко, представитель Приморского края, показал прекрасный результат, став третьим среди российских буеристов и заняв общее 11 место.

Виталий Тимофеев занял по итогу 34 место, Юрий Сухарев - 37.

А на Первенстве России Антон Колоцей, завоевав лидерство ещё во второй гоночный день, так и не уступил никому: он - безоговорочный победитель соревнований. Марк Лисовицкий, который впервые участвовал в подобных соревнованиях, занял 7 место из 9 и получил отличную тренировку для будущих побед, сообщила пресс-служба яхт-клуба «Семь Футов».

ZRPRESS.Ru, Владивосток, фото: Евгений Ряжев.
 

Автор:
Теги: буерный спорт  яхт-клуб «Семь Футов» 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru