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В Северо-Курильске состоялась Эстафета Огня I зимних Международных спортивных игр "Дети Азии"
На Парамушире состоялась Эстафета Огня, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе дирекции Игр. Погодные условия не помешали организаторам провести огонь по главным улицам муниципального образования. Жители района встречали факелоносцев целыми семьями, и активно их приветствовали. В эту минуту Огонь Игр стал центром притяжения.
- Сегодня я почувствовал, как люди ждали этот Огонь. После эстафеты люди подходили, фотографировались и много спрашивали про игры. Дети обнимали нас, желали нам удачи. А я могу сказать, что удача вместе с нами все эти дни. Мы прекрасно добрались. Погода нам, пока, только помогает. Надеемся, что дальше так и будет, - отметил хранитель огня Ильяс Нургалиев.
В Эстафете Огня на Северных Курилах приняло участие 10 факелоносцев – ими стали лучшие из лучших. Среди них Варвара Крыгина.
- Я очень рада, что я приняла участие в Эстафете Огня. Для меня это большая честь. Желаю удачи молодым спортсменам и успехов, - поделилась девушка.
Напомним, Эстафета Огня I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» стартовала с 7 января. Из-за того, что на островах Курильской гряды погода постоянно меняется, организаторы приняли решение разделить эстафету на несколько этапов: каждый из трех хранителей отправился в определенный район. Роман Трубецкой посетил Кунашир и Шикотан. Карина Глебова привезла огонь на Итуруп, а Ильяс Нургалиев отвез лампаду на Северные Курилы.
18 января Эстафета Огня стартует по Сахалину. Первый местом, куда отправятся все хранители станет Оха. Оттуда огонь продолжит свое шествие по остальным муниципальным образованиям Сахалинской области.
- В Эстафете Огня примут участие 360 факелоносцев. Хранителям предстоит посетить 35 населенных пунктов, и пробежать более трех тысяч км. Завершится эстафета 9 февраля, во время открытия Игр, которое пройдет на стадионе «Спартак» областного центра, - отмечают в дирекции Игр.
Досье газеты «Золотой Рог»
I зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут с 8 по 17 февраля по 8 видам спорта: биатлон и лыжные гонки, шорт-трек, хоккей, фигурное катание, горные лыжи, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина. Сахалинская область на правах принимающей стороны представит сразу две сборные. Всего о своем участии заявили 20 стран, более 1300 спортсменов, 600 судей, 1000 волонтеров. Будет разыгран 91 комплект медалей.
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