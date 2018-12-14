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Команда из Татарстана готовится к играм "Дети Азии"
Об этом рассказал Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на встрече с членами медиаклуба при полпредстве Татарстана в РФ. В ходе заседания журналисты задали Рустаму Минниханову ряд вопросов. Один из них касался островного региона и Первых зимних международных игр «Дети Азии», которые пройдут на Сахалине в феврале 2019 года.
- Сахалин – красивейшее место нашей страны. Один раз в год я там бываю, и мне очень нравится. Я думаю, что остров идеален для развития туризма и спорта. Много новых объектов. Он может быть центром спорта на Дальнем Востоке, а мы - в европейской части. Вот так разделим. В играх «Дети Азии» мы тоже будем участвовать и полностью их поддерживаем, - отметил Рустам Минниханов.
Досье газеты «Золотой Рог»
Первые зимние международные игры «Дети Азии» пройдут по 8 видам спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, фигурное катание, сноуборд, хоккей и шорт-трек. На сегодняшний день о своем участии заявили 20 стран, организаторы ожидают, что это количество увеличится до 25.
Среди команд-участниц представлены: Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Иордания, Казахстан, Камбоджа, Монголия, Непал, Пакистан, Республика Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Филиппины, Япония, а также команды Москвы, Республик Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия), Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов.
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