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Гощика Петрова попросили из кокпита
Россиянин Виталий ПЕТРОВ лишился места основного пилота команды Lotus Renault на сезон 2012 года. Теперь на это место руководство команды официально утвердило 25-летнего француза, чемпиона серии GP2 2011 года Ромена ГРОЖАНА. Продолжит ли Виталий Петров карьеру в «Формуле-1», пока неизвестно.
Руководитель «Лотус Рено» Эрик БУЛЬЕ поблагодарил российского пилота Виталия Петрова, которого официально сменил француз Ромен Грожан. «Хочу поблагодарить Виталия Петрова и Бруно СЕННУ за их вклад в команду в этом году. Желаем им всего самого наилучшего в будущем», - произнес он.
Сразу же Lotus Renault объявила о подписании контракта с Роменом Грожаном. Действующий чемпион GP2 станет в Lotus Renault напарником финна Кими РАЙККОНЕНА. «Успешный сезон в GP2 позволил мне набраться зрелости, и я чувствую, что заметно вырос как гонщик», - доволен Ромен Грожан, говорится на официальном сайте команды. «Стать партнером по команде экс-чемпиона мира (Райкконена), который вернулся в «Формулу-1» голодным до побед, это просто невероятно. Надеюсь, что смогу выйти на совершенно иной уровень», - говорит Ромен Грожан.
В свою очередь, возвращению француза в команду рад и Булье. «Я очень рад, что Ромен Грожан станет напарником Кими в предстоящем сезоне. За последний год он не раз показывал свой опыт как в GP2, так и в роли резервного пилота нашей команды, - отметил Эрик Булье. - На нас произвело огромное впечатление то, как он выступил на тренировочных заездах в Абу-Даби и Бразилии. Мы уверены, что соглашение с Грожаном поспособствует перестройке команды».
Ромен Грожан успел себя хорошо зарекомендовать в минувшем сезоне, став чемпионом молодежной серии GP2. В течение двух последних Гран-при француз выступал в Lotus GP в качестве «пилота по пятницам».
Виталий Петров провел за Lotus Renault два сезона, заняв в минувшем году десятое место в личном зачете. Будущее россиянина в «королевских гонках» должно проясниться в ближайшее время. Ранее журналисты «сватали» Петрова в пилоты российской команды Marussia Virgin, однако на днях стало известно, что команду укомплектовали Тимо ГЛОК и Шарль ПИК.
Между тем в чемпионате-2011 призовыми пилотами Lotus Renault были Петров и немец Ник ХАЙДФЕЛЬД, которого по ходу сезона заменил бразилец Бруно Сенна. Польский гонщик команды Роберт КУБИЦА перед началом сезона-2011 попал в тяжелую аварию и покинул автоспорт на неопределенное время. Команда заняла пятое место в зачете Кубка конструкторов, с 73 очками пропустив вперед «Ред Булл» (650), «Макларен» (497), «Феррари» (375) и «Мерседес» (165).
Оксана КОСАЧЕНКО, менеджер Виталия Петрова, специально для «Спорт-Экспресса» прокомментировала последние события, касающиеся ее клиента.
- Стало ли для вас неожиданностью решение «Лотуса» или все переговоры шли именно к тому, что Виталию придется расстаться с командой?
- На этот вопрос я бы ответила следующее: мы продолжаем работу с «Лотусом». Уже согласована программа, в рамках которой у Виталия будет другой план действий. Какой именно? Об этом мы объявим в ближайшее время.
- Правильно ли я вас поняла: сотрудничество Петрова с «Лотусом» будет продолжено?
- У нас своя программа для Виталия, и к ее разработке подключен владелец «Лотуса» Жерар ЛОПЕЗ.
- В нынешнем сезоне у Виталия были российские спонсоры. Нынешняя ситуация - неожиданность для них?
- Не думаю. То, над чем мы сейчас работаем, - достаточно серьезная программа. Как только она будет полностью проработана во всех деталях, мы обсудим ее с нашими партнерами - именно так я называю те компании и тех людей, которые нас поддерживают. Тем более что программа разрабатывается с учетом их интересов.
- У Виталия был контракт на 2012 год, но в нем, очевидно, были пункты, дававшие возможность разойтись. То есть отказаться от услуг Виталия как призового пилота.
- Да, это так.
- Но какова причина, по которой команда так поступила? Или, ничего не объясняя, вам просто сказали спасибо?
- Еще раз подчеркну: у нас с «Лотусом» по-прежнему отличные отношения. Спасибо все, естественно, друг другу сказали, но на будущее у нас с командой другой план действий. Очень хорошо, что в «Лотусе» поддержали нашу идею. Пока я не могу сказать, в чем она заключается, но скоро мы обо всем объявим. За два года в качестве призового гонщика «Формулы-1» Виталий очень многому научился, но еще есть аспекты, в которых ему нужно подтягиваться. Именно поэтому для него и разрабатывается другая программа.
- После «Гран-при Бразилии» вы сказали, что работаете и с другими командами «Формулы-1», то есть над так называемым планом «В». Сейчас эта работа продолжается?
- Да, безусловно.
- Могут ли эти переговоры принести результат и когда?
- Пока мы в свободном режиме.
- То есть рук вы не опускаете?
- Нет-нет-нет. Давайте так: никакой паники, ничего страшного не произошло. Было принято абсолютно взвешенное решение, к которому мы и команда пришли вместе. На данный момент путь Виталия не совсем совпадает с маршрутом, который команда «Лотус» выбрала в следующем сезоне. В связи с этим произошла корректировка. Поверьте, когда программа будет объявлена, очень многие вопросы отпадут сами собой.
- Эта программа касается каких-то других автогоночных чемпионатов?
- Она касается «Формулы-1».
- Так когда ждать новостей?
- Слишком много факторов задействовано. Мы обо всем объявим, лишь когда все встанет на свои места.
- Ходят слухи о возможном альянсе Петрова с командой «Маруся». Что скажете?
- Что предпочитаю не комментировать слухи.
- Как Петров реагирует на нынешнюю ситуацию?
- Сейчас Виталию нужно отдохнуть, проанализировать итоги минувшего сезона и готовиться к следующему. Ему предстоит очень сложный год. И даже не один.
- Если подытожить два года выступлений вашего подопечного в «Лотус Рено», что можете сказать?
- Это были два позитивных, замечательных сезона.
«Золотой Рог», по материалам СМИ.
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