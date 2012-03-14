Йогалатес: два в одном

Одно из последних изобретений фитнес-индустрии объединило в себе йогу и пилатес.

Программу под названием йогалатес разработала американка Луиза СОЛОМОН, создав синтез двух традиционных оздоровительных систем, прошедших проверку временем и доказавших свою эффективность.

В сущности, у этих систем много общего. Техника йоги нацелена на растяжение и придание силы мышцам, стимулирование кровообращения, снятие стресса и мышечного напряжения, важным элементом данной системы являются дыхательные практики. Йога помогает осознать, как функционирует человеческий организм, и достичь эмоционального равновесия. Эта система направлена на духовное и физическое самосовершенствование.

В свою очередь, пилатес способствует развитию гибкости, укреплению мускулатуры, улучшению координации движений и адекватному восприятию собственного тела. Эта методика задействует труднодоступные и редко используемые мышечные группы, позволяет укрепить мышечный корсет, что очень важно для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Что же представляет собой йогалатес? Это комплекс упражнений, помогающий укрепить мышцы, привести организм в тонус, повысить стрессоустойчивость, восстановить гармонию души и тела. Здесь, как в йоге, большое внимание уделяется правильному дыханию. Йогалатес прекрасно справляется с такими проблемами, как плохая осанка, лишние килограммы, слабые мышцы, проблемные суставы, пониженная работоспособность и упадок сил. Он улучшает общее самочувствие, снимает последствия стрессов, укрепляет иммунитет, заряжает позитивной энергией.

Движения в йогалатесе мягкие и плавные, занятия включают в себя упражнения на гибкость и растяжку, силовые элементы, медитацию, дыхательные упражнения. Для занятий не нужно никакой специальной подготовки, возрастных ограничений тоже не прописано. Луиза Соломон особо рекомендовала этот комплекс женщинам для восстановления в послеродовой период.

Йогалатес – действительно эффективная система, при этом безопасная и дающая щадящие физические нагрузки. В зависимости от уровня подготовки степень сложности упражнений может меняться. Специалисты утверждают, что если заниматься 3 раза в неделю, то уже к концу месяца можно заметить первые положительные результаты тренировок.

"Журнал здоровья". По материалам сайтов be­-inshape.ru, sila-­voli.net, subscribe.ru.