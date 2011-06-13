Колыма зажигает звезды

Для жителей Севера занятия спортом и здоровый образ жизни – не просто дань формирующейся в России моде, а насущная необходимость. Учитывая то, что суровый климат и короткий световой день – не самые комфортные условия для поддержания жизненного тонуса, на Колыме стремятся создавать условия для развития спорта и делают ставку на массовость.

Но и звезд, сделавших территории спортивную славу, здесь вам назовут десятки – их имена местные жители хорошо знают и гордятся достижениями своих земляков. Особая гордость магаданского спорта – 14-кратная чемпионка мира, пятикратная обладательница Кубка мира, трехкратная чемпионка Олимпийских игр по лыжным гонкам Елена ВЯЛЬБЕ и заслуженный мастер спорта СССР и России, двукратный чемпион мира и Европы, чемпион XXVII летних Олимпийских игр по боксу Александр ЛЕБЗЯК, двукратный чемпион мира по боксу Матвей КОРОБОВ. Имена гимнастки Натальи ТЕРЕЩЕНКО, пловца Юрия КОВАЛЕВА, конькобежек Марины КОЛЬЦОВОЙ и Людмилы ФИЛИМОНОВОЙ, боксеров Виктора РЫБАКОВА, Игоря ВЫСОЦКОГО, Вячеслава ЯКОВЛЕВА, лыжников Сергея КИЧКИНА, Александра КАРЧЕВСКОГО, Андрея ВАРВАРИНА, Григория ГУТНИКОВА, горнолыжниц Олеси АЛИЕВОЙ и Екатерины НЕСТЕРЕНКО, других магаданских спортсменов победно звучали на спортивных аренах более 40 стран мира.

Все эти великие спортсмены когда-то жили и тренировались в Магадане и колымских поселках. Зачастую в спартанских условиях, испытывая нехватку спортивного инвентаря, работая в сложных климатических условиях. И, тем не менее, благодаря твердости характера, таланту и мастерству своих наставников они добивались мирового признания.

Два любимых конька

Поклонников здорового образа жизни можно встретить во всех уголках города. Зимой всегда многолюдно на склонах горнолыжной школы и комплекса «Снегорка», на трассе для беговых лыж за рекой Магаданкой. Летом можно наблюдать футбольные баталии на городском стадионе и дворовых площадках, большой популярностью пользуется плавательный бассейн. По статистике к числу самых популярных видов спорта на Колыме относятся футбол, волейбол, бокс, плавание, греко-римская борьба, хоккей, спортивная акробатика, художественная гимнастика и лыжные гонки. Всего физкультурой и спортом в регионе постоянно занимаются почти 24 тысячи человек.

Не последнюю роль в повышении престижа спорта играют ежегодные всероссийские соревнования, которые проводятся в регионе. Яркий пример – Всероссийский турнир-мемориал по боксу на приз олимпийского чемпиона Валерия ПОПЕНЧЕНКО, в этом году соревнования прошли уже в 41-раз и собрали более 70 боксеров, в том числе 50 спортсменов из других регионов страны: Хабаровского края, Сахалина, Якутии, Амурской, Тюменской, Самарской, Владимирской, Тверской, Московской областей и г. Москвы.

Традиционно сильно представлены зимние виды спорта. Суровый климат играет на руку Магадану – снег здесь держится более полугода. В последнее время набирают обороты зональные соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду на Кубок полпреда президента России в ДФО, а ежегодные массовые старты «Лыжня России» и «Лыжня Вяльбе» собирают тысячи спортсменов и любителей беговых лыж со всего Магадана и его окрестностей. Летом проводится областной турнир по футболу и турнир по мини-футболу среди детских команд «Кожаный мяч».

Проведение этих и многих других соревнований было бы невозможно без поддержки из областного бюджета. В регионе действует областная целевая программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Магаданской области на 2010-2013 годы». Региональные власти сознательно идут на немалые расходы, связанные со строительством спортивных объектов на Колыме, оплату проезда иногородних спортсменов, тренеров и судей, понимая, что развитие физкультуры и спорта – одно из главных условий развития всего северного региона.

В последнее время здесь один за другим сдаются в эксплуатацию спортивные объекты, и не только в областной столице. Новый спортивный зал появился в общеобразовательной школе в поселке Армань Ольского района, хоккейная площадка в поселке Хасын, мини-футбольное поле с искусственной травой в поселке Палатка Хасынского района и поселке Ола, атлетический зал ДЮСШ № 5 в поселке Уптар. Новым административным зданием обзавелась детско-юношеская спортивная школа по лыжным гонкам имени Е. Вяльбе, оборудован пункт проката лыжного инвентаря.

«Мы намерены провести инвентаризацию всех спортивных сооружений, оборудования, установить жесткий контроль над их работой, чтобы все спортзалы работали с полной нагрузкой максимальное количество времени. Спортивных объектов должно быть больше, чтобы у всех желающих вести здоровый образ жизни была возможность заниматься спортом, – поясняет позицию региональной власти губернатор Магаданской области Николай ДУДОВ. – Областная целевая программа поможет нам в ближайшие год-два решить вопрос со строительством спортзалов в тех школах области, где их пока нет, спортивных комплексов для вузов областного центра, с подготовкой квалифицированных тренеров и многие другие. В целом система физической культуры и спорта, выработанная в регионе, поможет максимально вовлечь детей и взрослых в систематическое занятие физкультурой и спортом, укрепит здоровье колымчан».

Но не только развитие спортивной базы влияет на вовлечение в спортивный образ жизни жителей территории. Важен ведь и пример, поэтому серьезные деньги в консолидированном бюджете области – 280 млн рублей – выделены на организацию и проведение соревнований. Ежегодно в области проходит около 120 различных спортивных мероприятий, в которых участвуют более 10 тыс. человек. Только на старт популярных среди колымчан Всероссийских массовых соревнований «Лыжня России» и «Лыжня Вяльбе» выходит более 2,5 тысячи человек. И это настоящий праздник территории.

От Канады до Японии

Несмотря на отдаленность региона (с остальными субъектами РФ Магадан связан лишь авиационным транспортом), колымские спортсмены регулярно выезжают на всероссийские и международные соревнования. Так, в прошлом году представители области участвовали в XXI зимних Олимпийских играх в Ванкувере (мастер спорта международного класса по прыжкам на лыжах с трамплина Дмитрий ИПАТОВ), в соревнованиях на Кубок мира в Японии, Финляндии, Норвегии и России, а также в континентальных Кубках Европы в Норвегии, Турции, Швейцарии и других стран. В основной состав сборных команд России входят Дмитрий Ипатов, Александра КУСТОВА (прыжки на лыжах с трамплина), Николай РОВНОВ (горнолыжный спорт), Антон БЕЛЯЕВ (сноуборд).

В 2010 на российской и международной аренах магаданские спортсмены завоевали 68 первых, 39 вторых и 50 третьих мест. За сухими цифрами статистики труд не только самих спортсменов, но и их наставников. Между тем кадровый вопрос с тренерским составом – серьезная проблема. Средний возраст тренеров приближается к 50 годам, мало молодых специалистов, чтобы восполнить недостаток преподавателей в дошкольных учреждениях, детско-юношеских спортивных школах и клубах по месту жительства, где на сегодняшний день имеется 24 вакансии.

Спортивный партнер

Очевидно, что какие бы большие деньги ни выделялись федеральными и местными властями на развитие спорта, без поддержки бизнеса не обойтись. К счастью, таких примеров в Магаданской области предостаточно. Компания «Полиметалл» – крупнейший производитель золота и серебра в регионе ежегодно проводит корпоративный турнир по волейболу среди своих сотрудников, выступает основным спонсором турнира «Кожаный мяч», «Лыжни России», Дня бегуна и др. Золотодобывающая артель «Кривбасс» каждое лето организует областной турнир по футболу и является спонсором двух команд. Горная компания «Майская» – генеральный спонсор областного турнира по боксу памяти Якова ВЫСОЦКОГО и также активно поддерживает местных боксеров.

Кроме того, в коллективах управления по контролю за оборотом наркотиков, управления внутренних дел, Северо-восточного Государственного университета, ГТРК «Магадан», Магаданской таможни и других организаций созданы собственные спортивные команды, регулярно выступающие на городских и областных соревнованиях.

В регионе активно работают федерации футбола, волейбола, баскетбола, художественной гимнастики, бильярдного спорта, прыжков на лыжах с трамплина, беговых и горных лыж, дзюдо, карате и бокса. Все это создает определенную атмосферу – спорт востребован, а занятия им вне моды.