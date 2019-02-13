www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.7 р. 100 JPY: 60.48 р.
EUR: 75.25 р. 10 CNY: 98.39 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Итоги
Распечатать

Президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе наградила победителей Игр "Дети Азии"

13 Февраля 2019, 22:58 | Дальний Восток

Традиционная церемония награждения Первых зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» состоялась 13 февраля у Дома Правительства области, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе Дирекции Игр.

Медали вручали победителям и призерам в дисциплинах: прыжки на лыжах с трамплина, лыжные гонки и сноуборд. Вместе с наградами спортсменам подарили талисманы игр.

Из рук Президента Международного комитета игр «Дети Азии» Дмитрия Глушко медали получили спортсмены в прыжках на лыжах с трамплина в дисциплине К-70:

1-е место - Вероника Шишкина (Казахстан);

2-е место - Елизавета Мохова (ДФО);

3-е место - Ксения Пискунова (УФО)

Заместитель председателя Правительства Сахалинской области Антон Зайцев наградил лучших парней в этой же дисциплине:

1-е место - Данил Садреев (Татарстан);

2-е место - Максим Колобов (Сахалин-1);

3-е место - Илья Манков (УФО)

За подготовку чемпионов медали также вручили их тренерам.

- Я буду не скромен, но это очевидный результат. Мы шли к этой победе, это ведь моя работа. Но, конечно же, я очень горд за своего спортсмена. Каждый его успех – радость, - поделился тренер сборной Татарстана Николай Герасимов.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе наградила лучших юношей и девушек в смешанной эстафете лыжных гонок. Первое место заняли спортсмены из сборной Москвы. Серебро за командой из Сибирского федерального округа, а бронза досталась команде Сахалин-1.

Генеральный директор Дирекции игр «Дети Азии» Владимир Максимов вручил заслуженные награды лучшим сноубордисткам в дисциплине параллельный слалом:

1-е место - Мария Волгина (УФО);

2-е место - София Надыршина (Сахалин-1);

3-е место - Елена Куликова (Москва)

В той же номинации сильнейших среди юношей поздравил министр спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Сергей Буренков:

1-е место - Ярослав Степанко (УФО);

2-е место - Всеволод Мартынов (Башкортостан);

3-е место - Артем Жмурко (Сахалин-1).

Фото пресс-службы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: награда  проекты  дети  Вяльбе  Сахалин  Олимпиада  соревнования  дети азии  спорт 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru