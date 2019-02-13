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Президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе наградила победителей Игр "Дети Азии"
Традиционная церемония награждения Первых зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» состоялась 13 февраля у Дома Правительства области, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе Дирекции Игр.
Медали вручали победителям и призерам в дисциплинах: прыжки на лыжах с трамплина, лыжные гонки и сноуборд. Вместе с наградами спортсменам подарили талисманы игр.
Из рук Президента Международного комитета игр «Дети Азии» Дмитрия Глушко медали получили спортсмены в прыжках на лыжах с трамплина в дисциплине К-70:
1-е место - Вероника Шишкина (Казахстан);
2-е место - Елизавета Мохова (ДФО);
3-е место - Ксения Пискунова (УФО)
Заместитель председателя Правительства Сахалинской области Антон Зайцев наградил лучших парней в этой же дисциплине:
1-е место - Данил Садреев (Татарстан);
2-е место - Максим Колобов (Сахалин-1);
3-е место - Илья Манков (УФО)
За подготовку чемпионов медали также вручили их тренерам.
- Я буду не скромен, но это очевидный результат. Мы шли к этой победе, это ведь моя работа. Но, конечно же, я очень горд за своего спортсмена. Каждый его успех – радость, - поделился тренер сборной Татарстана Николай Герасимов.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе наградила лучших юношей и девушек в смешанной эстафете лыжных гонок. Первое место заняли спортсмены из сборной Москвы. Серебро за командой из Сибирского федерального округа, а бронза досталась команде Сахалин-1.
Генеральный директор Дирекции игр «Дети Азии» Владимир Максимов вручил заслуженные награды лучшим сноубордисткам в дисциплине параллельный слалом:
1-е место - Мария Волгина (УФО);
2-е место - София Надыршина (Сахалин-1);
3-е место - Елена Куликова (Москва)
В той же номинации сильнейших среди юношей поздравил министр спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Сергей Буренков:
1-е место - Ярослав Степанко (УФО);
2-е место - Всеволод Мартынов (Башкортостан);
3-е место - Артем Жмурко (Сахалин-1).
Фото пресс-службы.
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