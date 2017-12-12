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Почта России начала доставку Паспортов болельшиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
Почта России организует доставку и выдачу футбольным болельщикам России и мира персонифицированных карт зрителей – FAN ID (Паспортов болельщика) Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.
Паспорт болельщика – документ, обязательный для всех зрителей матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™, необходимый для прохода на стадион. Паспорт болельщика оформляется бесплатно. Он представляет собой небольшой заламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию.
Доставка паспортов болельщиков Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™ будет осуществляться для болельщиков бесплатно заказной «Бандеролью 1-го класса с описью вложения» по территории России и заказным регистрируемым мелким пакетом для получателей в других странах.
Российские болельщики Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ могут получить отправления с вложением Паспорта болельщика в выделенных отделениях почтовой связи в 140 городах России* по предъявлению документа, удостоверяющего личность получателя. Необходимо, чтобы документ удостоверяющий личность совпадал при оформлении заявки для получения Паспорта болельщика и при получении Паспорта болельщика.
Для оформления паспорта болельщика необходимо пройти процедуру регистрации на сайте fan-id.ru и выбрать опцию получения паспорта почтой. В России болельщики могут также получить паспорта в центрах выдачи. На данный момент открыты центры в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Калининграде. Вскоре откроются центры в Ростове-на-Дону, Волгограде, Саранске, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге. Оформление и доставка паспортов как российским, так и зарубежным болельщикам осуществляется бесплатно.
В течение всего периода доставки Паспортов болельщика Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ обеспечит информирование получателей в отделениях почтовой связи.
Список почтовых отделений в Приморском крае, в которых можно получить Паспорта болельщиков:
1. Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая дом 2
2. Приморский край, г. Артем, ул. Интернациональная дом 45
3. Приморский край, г. Находка, пр. Находкинский, дом 43
4. Приморский край, г. Уссурийск ул. Советская дом 56
Выдача Паспортов болельщика производится по следующим документам, удостоверяющим личность: по паспорту гражданина РФ, загранпаспорту гражданина РФ, свидетельству о рождении гражданина РФ (для детей до 14 лет).
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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