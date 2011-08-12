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Футбол: "Это вам не Рио-де-Жанейро"

12 Августа 2011, 16:33 | Дальний Восток

Под крылатым выражением Остапа БЕНДЕРА в минувшее воскресенье готовы были подписаться около 10 тысяч приморских болельщиков, на глазах которых "Луч-Энергия" в буквальном смысле не оставил "камня на камне" от основной защитной линии сборной России и нападения сборной Бразилии.

Разгромное поражение ЦСКА во Владивостоке со счетом 0:4 стало самым крупным в истории чемпионатов России для всех действующих чемпионов страны. Для "Луча" же это первая крупная победа в премьер-лиге.

Победа тем более весома, что Валерию Газзаеву удалось выставить практически сильнейший состав. Получить удовольствие от вояжа на Дальний Восток не смогли лишь травмированный голкипер АКИНФЕЕВ, дисквалифицированный ШЕМБЕРАС и вызванный в молодежную сборную Сербии КРАСИЧ. Но даже их присутствие на поле вряд ли помогло бы чемпионам.

Видимо, в память о прошлогодних 4:0 во Владивостоке, с первых минут матча в действиях чемпионов присутствовал некий налет благодушия. Хозяева же, неудачным стартом чемпионата загнавшие сами себя в психологическую "яму", напротив, вышли на поле до предела отмобилизованными. Тем более что с самого верха за их действиями зорко наблюдал идейный вдохновитель нынешнего "Луча" губернатор Сергей ДАРЬКИН. Такой футбол нам нужен!

Уже на 5-й минуте тройка защитников сборной России ИГНАШЕВИЧ и братья БЕРЕЗУЦКИЕ "зевнули" проход ТИХОНОВЕЦКОГО, который, выйдя один на один с Мандрыкиным четко пробил мимо армейского голкипера и побежал к ликующим трибунам за первой порцией оваций. Не прошло и десяти минут, как после очередного провала обороны армейцев мощным ударом под перекладину отличился ИВАНОВ. После этого на трибунах началось настоящее безумие, а хваленые армейские бразильцы вместо поиска кратчайшего пути к воротам начали раз за разом выяснять отношения с арбитром.

Вторую половину встречи чемпионы, как и ожидалось, начали со штурма. Действительно реальный момент, для того чтобы забить хотя бы гол престижа, был у ЖО, но после острого прострела Вагнер Лава на дальнюю штангу нападающий сборной Бразилии в отчаянном шпагате не смог дотянуться до мяча. Казалось, еще немного - и хозяева дрогнут. Получилось наоборот. Вряд ли можно было представить, что матч закончится с тем же счетом, что и тот, который здесь же в прошлогоднем ноябре. После того как на 85-й минуте БАЗАЕВ оформил дубль, трибуны стоя принялись скандировать: "Мо-лод-цы!".

Валерий Газзаев, главный тренер ЦСКА:

- Хотел бы прежде всего поздравить "Луч-Энергия" с блестящей игрой и заслуженной победой по всем статьям. Если ваша команда будет проводить все матчи на таком уровне, то станет чемпионом. Что касается нашей игры, то сегодня, я бы сказал, было коллективное безумие.

Автор: Олег Клименко
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