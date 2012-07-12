На Сахалине спортсмены чувствуют себя все более комфортно

Физическая культура и здоровый образ жизни должны прочно войти в жизнь жителей островного региона. Именно такую установку дал региональным властям губернатор Сахалинской области Александр ХОРОШАВИН.

Программа побед

– Главная наша задача в данном направлении – создать условия для того, чтобы люди занимались физической культурой и спортом, вели подвижный, здоровый образ жизни. Мы должны обеспечивать свободный доступ на спортивные объекты для всех слоев населения, вести пропаганду спорта. Я уверен, что лучше вкладывать деньги в строительство новых спортивных объектов, открытие спортивных школ и центров, чем увеличивать количество больничных коек, – считает первый заместитель губернатора Сахалинской области Константин СТРОГАНОВ.

По его словам, в октябре 2010 года в соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта в России до 2020 года» была разработана и утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Сахалинской области на 2010 – 2018 годы» с бюджетом порядка 12 млрд рублей. В ее рамках до 2018 года намечено построить и реконструировать 46 спортивных объектов. Также на островах были приняты и соответствующие программы в муниципальных образованиях.

Как отмечают в региональном правительстве, минувший 2011 год оказался богат на яркие спортивные события как в целом для России, так и для Сахалинской области в частности. В рамках реализации губернаторского проекта «Сахалинская область – территория спорта для всех» на островах было создано «единое соревновательное пространство», охватившее все возрастные категории населения, начиная от детей дошкольного возраста, для которых была организована первая Спартакиада среди детских садов Сахалинской области, до ветеранов спорта. Проведено более 200 чемпионатов и первенств области по 60 видам спорта.

Успешные старты

В течение года спортсмены области приняли участие в 160 региональных, всероссийских и международных соревнованиях, на которых ими было завоевано 294 медали. Двенадцать спортсменов были включены в составы сборных команд Российской Федерации.

– Мы должны стремиться к тому, чтобы с каждым годам в области становилось все больше таких успешных людей. Вот почему для закрепления на острове ведущих спортсменов, а также развития спорта высших достижений в 2012 году был создан региональный центр подготовки сборных команд. Он позволил нам целенаправленно проводить отбор наиболее одаренных и перспективных спортсменов и осуществлять качественное взаимодействие со спортивными школами муниципальных образований, – говорит Константин Строганов.

Всего, по данным островных властей, к занятиям физкультурой и спортом на Сахалине и Курилах привлечено более 110 тысяч человек, или 22,2% от общего количества жителей. Интересно, что по РФ этот показатель составляет 20,5%, а по ДФО – 20%. В спортивных школах занимается более 10 тысяч детей. Но, как признают в региональном руководстве, этого все еще не достаточно.

Сегодня жители каждого муниципального образования, особенно дети, должны быть вовлечены в спортивную жизнь. К 2018 году, как минимум, вдвое большее количество людей, чем сейчас, обязано заниматься спортом, каждый второй ребенок в возрасте 6-15 лет должен посещать спортивные секции, а каждый пятый инвалид привлечен к занятиям адаптивной физической культурой – именно такие задачи, по словам первого заместителя губернатора, стоят перед островными властями.

Настрой на победу

Серьезное внимание руководство области уделяет и проблеме строительства новых спортивных сооружений. По словам министра спорта, туризма и молодежной политики Магомеда МАГОМЕДОВА, под эти цели отведено 15 земельных участков в 10 муниципальных образованиях острова (Александровск-Сахалинский, Анива, Долинск, Корсаков, Невельск, Ноглики, Поронайск, Томари, Холмск, Южно-Сахалинск).

– Речь идет о строительстве крытых хоккейных кортов, спортивно-оздоровительных комплексов, футбольных полей с искусственным покрытием, простых стадионов-площадок, а также о создании системы оснежения горнолыжных трасс СТК «Горный воздух» в Южно-Сахалинске, реконструкции ДЮСШ зимних видов спорта, о комплексе прыжковых сооружений и еще о целом ряде других работ, – подчеркивает министр.

Именно в 2012 году в областном центре должна произойти долгожданная сдача в эксплуатацию Ледового дворца. По мнению многих экспертов, это событие станет одним из кульминационных этапов спортивной жизни Сахалина. Кроме того, продолжает Магомед Магомедов, в Южно-Сахалинске уже начато строительство универсального спорткомплекса. На повестке дня стоит вопрос строительства спортивного центра с универсальными игровыми залами и бассейном в Корсакове.

– В рамках развития горнолыжного спорта как базового для Сахалинской области, мы приступаем к проектированию горнолыжных подъемников в таких населенных пунктах, как: Томари, Невельск, Горнозаводск, Углегорск, Макаров, Александровск-Сахалинск. А между правительством Сахалинской области и Минспорттуризма РФ подписано соглашение о выделении субсидии на софинансирование горнолыжного спорта. Оно предполагает ежегодное финансирование в размере 500 тысяч рублей, – говорит министр.

Ради высших целей

Все более комфортно чувствуют себя на островной земле и профессиональные спортсмены. В прошлом году впервые с целью качественной подготовки к всероссийским и международным соревнованиям в Сахалинской области был приобретен спортивный инвентарь, оборудование и экипировка для 24 сборных команд.

В течение года спортсмены области, в том числе две профессиональные команды: футбольная – «Сахалин» и волейбольная – «Элвари Сахалин», приняли участие в 170 региональных, всероссийских и международных соревнованиях, а также учебно-тренировочных сборах. Как подчеркивают в региональном министерстве спорта, туризма и молодежной политики, это на 68 поездок больше, чем в 2010 году.

– Безусловно, все перечисленное позитивно сказалось на результатах выступлений наших спортсменов, которые сумели завоевать 294 медали, – считает Магомед Магомедов.

По его словам, в 2011 году болельщиков порадовали: боксер Алексей ПАНТИЕВ, выигравший первенство Дальневосточного федерального округа, России и Европы среди юношей; прыгун с трамплина Денис ВЕСЕЛОВ, занявший несколько призовых мест на этапах Кубка России и международных соревнованиях в Чехии. Не отстала от них и пловчиха Наталья ВИНОКУРЕНОВА, удачно выступавшая на Всероссийских соревнованиях, а также принявшая участие в этапе Кубка мира. Островные борцы Анатолий МИРОНОВ и Алексей РЯБИНОВ не только выполнили нормативы мастеров спорта, но и стали победителями ряда престижных соревнований. Серьезный вклад в копилку высших спортивных достижений внесли каратист Даниил УФИМЦЕВ, завоевавший серебряную медаль Кубка мира среди кадетов и юниоров, и тхэвондист Чан Де СИР, выигравший первенство России.

– В 2012 году островные спортсмены будут выезжать на соревнования на 35 раз больше, чем в прошлом году. Перед спортсменами и их наставниками – задача: завоевать не менее 320 медалей. Думаю, что она ими будет выполнена, – надеется министр спорта области.

Качество в количество

Но одно дело радоваться достижениям земляков, а совсем другое – самому заняться каким-либо видом спорта. Популяризации спорта среди населения, по мнению властей, должны помочь массовые спортивные соревнования. В 2011 году на островах было организовано и проведено 10 областных спартакиад, охвативших все категории населения. Причем, впервые в истории была проведена Спартакиада среди детских садов Сахалинской области. Это начинание будет продолжено и в текущем году, уверяют в профильном министерстве.

– В том числе нами были организованы и проведены пять федеральных спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие более 2,7 тысяч человек. Впервые в истории в Холмске состоялась регата «Паруса России» с участием двадцати четырех яхт, а в Южно-Сахалинске, также впервые, прошли Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут» и по уличному баскетболу – «Оранжевый мяч», – перечисляет Магомед Магомедов.

Год от года в области повышается уровень зарплат работников физической культуры и спорта, и в первую очередь тренеров. В настоящее время министерством готовится новая система оплаты труда, которая позволит еще в среднем на 15% поднять заработок в профессиональной среде.

Разумеется, все эти и многие другие шаги потребовали значительного увеличения финансовых вложений из регионального бюджета. Так, по данным статистики, финансирование физкультуры и спорта в расчете на одного жителя с 1590 рублей в 2010 году было увеличено до 4007 рублей в 2011 году, то есть более чем в 2,5 раза.

– Мы видим, что в итоге все наши старания не напрасны, они вылились в увеличение регулярно занимающихся физкультурой и спортом. Развитие этой сферы жизни сахалинцев – действительно эффективное использование бюджетных средств, и самое главное, правильный подход к сохранению человеческого капитала – основы будущего области, – убежден Магомед Магомедов.

Алексей ЗУБКОВ, «Дальневосточный капитал».